Základní škola v Komenského ulici je mezi domácími označována jako škola nová, jedná se ovšem o první základní školu. Letos ji navštěvuje 625 žáků. Do první třídy zde nastoupilo 63 žáčků a chodit budou do třech tříd. Jedna třída je též přípravná, v té se bude učit 15 dětí. V tento slavnostní den je přišel pozdravit a hlavně ve škole přivítat ředitel školy Radek Šumera.

Obrazem: Na králodvorských základních školách přivítali rekordní počet prvňáčků

V 1. A se děti a jejich rodiče těšili na paní učitelku Terezu Zálomovou a vychovatelku Věru Smrčinovou. Stejně tomu bylo i v 1. B, kde bude učit Ivana Dlouhá, a 1. C povede paní učitelka Ivana Kučerová. Seznámení probíhalo také ve Školní družině, kde působí Jana Hnízdilová. Na děti se rovněž těšily paní kuchařky, které připravily na první den mezi dětmi velmi oblíbené těstoviny s omáčkou a sýrem.

Druhá základní škola v Hořovicích má dvě budovy. Část žáků ji navštěvuje v Jiráskově ulici a další pak na Víseckém náměstí. Do prvních tříd tady nastoupilo letos celkem 39 prvňáků. Do přípravné třídy nebo jinak řečeno do předškolní třídy na Víseckém náměstí jich dnešní ráno přišlo 15. Na své předškoláky se těšila paní učitelka Jana Krátká. Hned vedle je 1. B. Zde přivítala do své třídy prvňáky zkušená pedagožka Jana Fialová, která dostala na uvítanou od dětí plno květin, až se jí do připravených váz nevešly.

V Jiráskově ulici v 1. A se na prvňáčky přichystala originálním způsobem paní učitelka Lucie Strohschneiderová. Každý ze žáčků si nejprve našel na tabuli připravenou svou jmenovku, kterou si poté odnesl do lavice, načež byl šerpován a tím také pasován na prvňáka. K tomu ještě paní učitelka napekla a krásně nazdobila perníčky, které za pomocí asistentky Petry Viktorové všem rozdaly. Ve všech třídách se představil a také přivítal nové žáčky i jejich rodiče ředitel školy Jiří Vavřička.

Naďa Kolenská