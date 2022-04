Nová mateřská škola Nemo byla zřízena pro děti rodičů pracujících v berounské nemocnici. Podle informací vedení holdingu je právě možnost umístění dítěte do soukromé školky velmi vyhledávaným zaměstnaneckým benefitem. Využívají jej převážně mladí rodiče, kteří se chtějí dříve vrátit do práce. A právě z tohoto důvodu zařízení nabízí možnost umístění dítěte už od dvou let. Školka je otevřena od půl šesté ráno do půl sedmé večer hodin právě pro případ, kdy někteří zaměstnanci končí až v 18 hodin. „Je to z toho důvodu, že například sestra v nemocnici slouží 12hodinové směny většinou od 6 hodin ráno, a když tedy potřebuje, může dítě do školky umístit po dobu, co je v práci. Službu jsme tedy nastavili, aby byla co nejvíce vyhovující pro personál nemocnice,“ řekl ředitel rozvoje a inovací holdingu Akeso František Vlček.