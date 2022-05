Podle informací z radnice je zdržení zhruba týden. Muselo se totiž vyřešit křížení nově budované dešťové kanalizace se stávajícími inženýrských sítěmi. Hloubka sítí se totiž v některých případech lišila od předpokladů v projektu. Posunula se také rekonstrukce opěrné zdi v Zahořanech, která pravděpodobně započne s příchodem června. Na celkový harmonogram stavby by tato změna ovšem neměla mít vliv.

Tento týden začala oprava dalšího úseku směrem od křižovatky na Knížecí do města. V úseku nyní probíhá výstavba dešťové kanalizace. Zároveň se dokončují práce na předchozím úseku Plzeňské ulice, který by město chtělo do dvou týdnů zprovoznit.

Práce se mimo jiné soustředí kolem křižovatky Na Knížecí, kde se už pomalu začíná formovat budoucí kruhový objezd. Na severní straně křižovatky jsou již provedeny přeložky sítí, je hotová sanace komunikace a nyní se pokládají obrubníky.

„Chystají se konstrukční vrstvy komunikace. Pokládku asfaltových vrstev v severní poloviny křižovatky bychom rádi uskutečnili do konce tohoto měsíce. Práce na jižní straně má firma v plánu zahájit v druhé polovině června,“ sdělil k rozsahu prací starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Nyní probíhají práce v části mezi mostem přes Dibeřský potok a křižovatkou Na Knížecí. V tomto uzavřeném úseku Jungmannovy ulice byla téměř dokončena dešťová kanalizace a zahájily se práce na výstavbě komunikace. Práce poté ulicí postoupí směrem k Zahořanům, kde se v průběhu léta most zbourá. „Silnice zde bude tedy nějakou dobu zcela uzavřena,“ doplnil místostarosta Králova Dvora Jan Šilhavý.

I když se místo mění doslova před očima, celý projekt je pořád ve své úvodní fázi. Obyvatelé města a motoristé, kteří místem projíždějí, budou tedy muset ještě minimálně rok vydržet.

„Rekonstrukce probíhá teprve dva měsíce, jsme tak stále na jejím začátku. Chtěli bychom tímto poprosit spoluobčany o trpělivost a pochopení, rekonstrukce ovlivňuje cestování nás všech. Nicméně si od ní slibujeme zlepšení průjezdnosti zejména v oblasti křižovatky Na Knížecí a ve spodní části Zahořan,“ uvedl místostarosta.

Investoři celé akce, která vyjde zhruba na 146,5 milionu korun, jsou města Králův Dvůr, Beroun a Středočeský kraj. Úplně hotovo by mělo být v prosinci příštího roku.