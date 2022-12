Výstava se obvykle koná venku, ale vysoká nemocnost, kdy chyběla až polovina dětí, nakonec vedla k rozhodnutí, že vše proběhne v jednotlivých třídách. „Děti s učitelkami mají vždy nachystaný program a už dlouho předem společně do jarmarku vytvářejí výrobky, které si mohou rodiče odnést, a další část je ukázkou, jak se dětem jejich práce povedly. Je to fajn příležitost k setkání. Máme radost, že nás navštěvuje také spousta bývalých žáků – i čtyři, pět let po tom, co nás opustili,“ řekla ředitelka nižborské školy Ivana Vrbková.