Podle posledního sčítání dopravy Ředitelstvím silnici a dálnic v roce 2020 Hýskovem projede za čtyřiadvacet hodin kolem 670 aut.

Nejúspěšnějším sportovcem roku z Berounska se stala atletka Stýblová

Silnici v centru obce přitom dospělí i děti stále přebíhají. Pokud by chtěli bezpečně přejít přes přechod, pěkně by se prošli. Ten nejbližší je totiž 600 metrů vzdálený v obecní části Na Krétě na kraji Hýskova směrem od Berouna.

Dnes už bývalá starostka obce Ivana Týlová před dvěma lety avizovala, že už tehdy se řešení vhodného umístění přechodu táhne nejméně patnáct let. Záměru dlouhodobě bránila kombinace majetkoprávních problémů a připomínek dopravních expertů.

Původní umístění přechodu mělo být před samoobsluhu Coop. Proti záměru se ale tehdy postavil majitel pozemku na protější straně komunikace, že by mu přechod v budoucnu bránil ve vybudování vjezdu.

Dvě mouchy jednou ranou, ale dráž

Ještě předtím se uvažovalo o variantě přechodu u stávající autobusové zastávky U Prefy, která na svém místě stojí od nepaměti. Nyní se ale nachází na soukromém pozemku a majitel ji tam musí strpět. Ani zde obec s přechodem nepochodila.

Blýská se ale na lepší časy. Přechod se bude nacházet v místě před stánkem Hýskovská zmrzlina nedaleko budovy městského úřadu právě v ulici Na Braších. A přestěhuje se tam rovněž dosvadní zastávka U Prefy.

„V minulém týdnu proběhlo místní šetření za přítomnosti policie, Odboru dopravy Městského úřadu Beroun a zástupce krajské správy údržby silnic, jež je správcem komunikace. Přechod pro chodce na tomto místě bude možné vytvořit. Na na protější straně se postaví část chodníku - to bychom chtěli uskutečnit při opravě komunikace během letních měsíců,“ uvedla starostka Hýskova Veronika Šmolcnopová.

Kulturák bez obsluhy? Žádná sci-fi, jeden takový si vymysleli dva zastupitelé

Původní návrh počítal s tím, že by autobus zastavoval v jízdním pruhu. To se ale podle starostky nelíbilo policii. „Byla to neprůchozí varianta s ohledem na rozhledové poměry v místě mírné zatáčky. Projektant tedy nyní prověřuje technické umístění zálivu, který by se musel zpevnit opěrnou zdí,“ vysvětlila Šmolcnopová.

To bude pro obec znamenat technicky i ekonomicky náročnější řešení. Šance mít konečně v centru obce přechod pro chodce, který bude sloužit k bezpečnému přecházení hlavní silnice, za to ale stojí.

Učitelky ze školky s terčíky v silnici

Potvrzují to i dosavadní zkušenosti učitelek z místní mateřské školy. „Musíme to řešit tak, že přecházíme na rovném úseku dále od radnice směrem na Nižbor, kde si učitelky stoupají s terčíky a zastavují auta, abychom viděli nejen my, ale i řidiči. Většinou jdou dvě tři učitelky podle toho, zda jde o menší nebo už starší děti. Dost často vyrážíme přes lávku na druhou stranu Berounky k ovečkám, takže pro nás to je jenom dobře,“ poznamenala ředitelka Mateřské školy Ledňáček Hýskov Petra Trochová.