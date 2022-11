Tři bratři přišli na svět letos v srpnu v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, a jak rodiče Simona a Ondřej Vykoukalovi prozradili, původně se těšili z toho, že děti budou dvě. „Když nám vyšel pozitivní těhotenský test, bylo to obrovské nadšení. Posléze nám na první kontrole náš gynekolog oznámil, že čekáme dvojčata. Byl to trochu šok, ale i radost,“ vypráví maminka Simona.

To ještě nevěděli, že se mezi dvěma bratry skrývá třetí. Následující kontrola byla tak opakovaným překvapením. „Původně nám pan doktor potvrdil, že čekáme dvě dvouvaječná dvojčata, ale manžel si na ultrazvuku všiml, že tam je také třetí embryo. Doktor to okamžitě potvrdil. Ukázalo se, že najednou čekáme děti tři. To byl teprve ten pravý šok,“ pokračuje s úsměvem maminka.

Prvotní reakce rodičů byla „to nedáme“, hned nato ale přišly slzy nadšení a radosti. „Věděli jsme jen, že vůbec nevíme, do čeho jdeme. Samozřejmě se nám život od základu změnil, Museli jsme koupit větší dům, auto a už teď to je parádní jízda,“ dodává její manžel Ondřej.

Chlapci byli krátce po narození převezeni do hořovické nemocnice, kde kvůli předčasnému porodu pobyli několik týdnů. „Velké díky patří primářce Mileně Dokoupilové a jejímu týmu z oddělení neonatologie za jejich péči a průpravu, kterou nám poskytli,“ říká Simona. Oba rodiče se shodují, že receptem, jak s tak obrovským štěstím naložit, je za každou cenu fungovat jako tým.

První trojčata v obci

Pro obec Hudlice, kde žije přibližně 1200 obyvatel, jsou trojčata mimořádnou událostí. „Ve chvíli, kdy mi zprávu oznámila naše dětská paní doktorka, byl jsem potěšen. Dnešním obřadem náš zájem a podpora samozřejmě nekončí, obec je připravena rodině jakkoliv pomoct, když bude potřeba,“ uvedl starosta Hudlic Pavel Hubený, jenž dodal, že nepamatuje, zda se někdy v minulosti trojčata v obci narodila.

Obstarat hned tři děti najednou, především pak v době bující inflace a energetické krize, bude rodinu něco stát. V případě zájmu může tedy pomoct i veřejnost. Vykoukalovi budou velmi vděční za každou darovanou maličkost, jako jsou plínky, hygienické pomůcky a různé drogistické zboží pro kojence. Věcné dary lze vozit na místní obecní úřad. „Věci u nás bezpečně uskladníme a rodině předáme,“ ujistil starosta.