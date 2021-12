Starostka města Soňa Chalupová (ODS) při diskuzi vysvětlila, že poplatek nezahrnuje pouze svoz, ale přispívá na náklady celého odpadového systému, od shromažďování, vyvážení, recyklace nebo třídění. Zároveň připomněla, že stará sazba 700 korun se v Berouně neměnila osm let.

Lidé si od nového roku připlatí i za vodu

„Musíme se rozhodnout. Buď chceme z rozpočtu financovat za naše relativně ekonomicky dobře situované občany odpadky, nebo nebudeme moci například postavit školku, školu nebo park. Jako předkladatelé této vyhlášky jsme pro to, abychom za daně občanů stavěli, nikoli platili odpad,“ dodala Chalupová.

Zastupitel Luboš Zálom (Lepší Beroun s podporou Svobodných) na to reagoval, že by město mělo hledat prostředky především jinde, nikoli v peněženkách lidí. „Domnívám se, že ty čtyři miliony korun se dají najít v jiných částech rozpočtu a město jako řádný hospodář by je mělo hledat hlavně tam. Ke zvyšování daní by mělo sáhnout k jako poslední možnosti. Lidé už si za tuto základní službu dávno zaplatili. Náklady se zvedají všude a občané to na svých rodinných rozpočtech cítí už nyní anebo brzy pocítí,“ řekl zastupitel.

Příští rok na jaře se ulice Plzeňská a Jungmannova dočkají kompletních oprav

Zastupitelé hlasováním vzali petici na vědomí a následoval bod projednání volného návrhu Záloma, kterým měl poplatek vrátit na původní částku. Mezi 18 zastupiteli zůstal Zálom při hlasování pro schválení svého návrhu osamocen, třináct hlasů bylo proti a čtyři zastupitelé se zdrželi. Návrh byl zamítnut a občané Berouna si tedy od příštího roku definitivně za odpad připlatí.