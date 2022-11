Lidé se ho často na losování ptali. „Byly to otázky typu: Můžeš sázet? Můžeš mi to vylosovat? Můžeš vyhrát? A podobně. Jednou jsem si uvědomil, že bych si mohl s těmi otázkami pohrát, že by z toho mohla být knížka. Začal jsem tedy psát a vznikl Výherce,“ říká Oldřich Burda.

Kniha vznikala deset let, kdy si autor postupně vzpomínal na všelijaké historky. „Protože mám naštěstí výbornou paměť, nenutilo mně to dělat si poznámky. To byla velká výhoda. Knížku jsem začínal psát, ještě když jsem pracoval na Sazce,“ dodal autor.

Příběh Výherce vypráví částečný autobiografický příběh o Pavlovi, který je známý z televizních obrazovek jako moderátor losování největší loterie v zemi. Je to vzorný manžel a otec, příležitostný DJ a vášnivý rybář. Jackpot roste do rekordních částek, který spustil sázkařské šílenství. Vsadit si tedy půjde i Pavel.

„Moje oblíbená pasáž je, když si hlavní hrdina jde do trafiky zkontrolovat sázenku. Tam zjistí, že vyhrál, ale ještě neví kolik. Pak následuje taková ta proměna mluvy s trafikantkou, kdy ona si z něj dělá legraci, zda by měl jako losující vyhrát. Když tam skutečně pípla výhra, najednou se změní ona i Pavel. Náhle dumá, co teď s tím. To je vlastně takové to gró, že všichni toužíme po výhře až do momentu, kdy opravdu vyhrajeme. A co pak?“ prozradil autor.

Román Výherce tak nabízí unikátní pohled do zákulisí televizního losování oblíbené české loterie a s humorem a nadsázkou vypráví příběh o tom, že peníze mohou štěstí přinést pouze v případě, když člověk není opojený jejich leskem a zná jejich skutečnou cenu.