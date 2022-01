FOTOKVÍZ: Poznáte obec na Berounsku?

V galerii je zachycena obec, která svojí historií sahá daleko do neolitu, tedy let 5500 až 4300 př. n. l. To docházelo k osídlení takzvané Hořovické brázdy. K osídlení území, kde se nachází současná hádaná obec, vedlo podle historiků především dobré klimatické a půdní podmínky.