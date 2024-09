Operátor výroby Zaměstnanecké výhody: osobní finanční ohodnocení, benefity - týmové bonusy, svozový autobus, firemní oblečení. Kontakt: osobně (Hořovice), e-mail, telefonicky. Upřesnění Francouzská společnost zaobírající se výrobou klimatizačních jednotek pro renomované automobilové značky, hledá ženy i muže do závodu v Žebráku u Berouna. Volný pozice jsou pro operátora, operátorku ve výrobě, finanční ohodnocení 28 000 Kč brutto. Jedná se o tři směnný provoz 37.5 hodin v týdnu. Nabízímeme stabilní dlouhodobou práci. Příplatek za odpolední směnu 10 Kč na hodinu, noční příplatek 20 Kč na hodinu. Příplatky za přesčas a víkend je 25%. Dále nabízíme týmový bonus do výšky 1500 Kč jako osobní finanční ohodnocení do výšky 3800 Kč. Půlroční odměny do výšky 10500 Kč dva krát v roce. Dotované stravné, oděvy a prání pracovních oděvů zajištěno. Doprava zajištěna svozovými autobusy. 28 000 Kč

Detail nabízené práce