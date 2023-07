Geologem na vlastní kůži. Návštěvníci muzea v Minecraftu pátrají po zlatu i uhlí

/FOTOGALERIE/ Berounské Muzeum Českého krasu nabízí unikátní vzdělávací program, který se zčásti odehrává v prostředí počítačové hry Minecraft. Účastníci programu si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je být geologem a objevovat ložiska uhlí, zlata a železné rudy. Program do muzea zavedl geolog a muzejní edukátor Pavel Bokr.

Vzdělávat jde i zábavnou formou. Své o tom ví berounské Muzeum Českého krasu. To nabízí unikátní vzdělávací program, který se zčásti odehrává v prostředí oblíbené počítačové hry Minecraft. Návštěvníci si mohou vyzkoušet profesi geologa a objevovat ložiska uhlí, zlata a železné rudy. „Jsem moc ráda, že muzeum dokáže oslovit i mladou generaci a formou atraktivního vzdělávacího programu ji přilákat do muzea. Náctiletí návštěvníci muzea a galerie obvykle navštěvují jen z donucení rodičů nebo učitelů,“ říká Karin Kriegerbecková, ředitelka muzea.

Právě díky Minecraftu může muzeum propojit vzdělávání se hrou, která bude děti bavit, motivovat a současně vzdělávat. „Ráda vidím, že jsme schopni v dětech probudit zájem o geologii, o které do té doby neměly mnohdy ani ponětí. Například k nám přivede své rodiče sama mládež a nechtějí od nás odejít. Rodiče je doslova musí tahat domů. Nakonec jsem velmi ráda, že kolegové v pracovní době hrají s dětmi počítačové hry,“ dodala.

Nápad z doby covidu

Novinku v muzeu zavedl geolog, muzejní edukátor a kantor Pavel Bokr. „Tip mně dali žáci při covidové distanční výuce. Minecraft jsem vyzkoušel a byl jsem mile překvapen. Jako geolog tím, že hra obsahuje i skutečné horniny a minerály,“ říká. První lekce se uskutečnila na základní škole v nedalekém Králově Dvoře, kde Pavel Bokr vyučuje. Děti se ve hře setkávají s nerostnými surovinami, které jsou uspořádány do nereálných tvarů. „V reálu bychom na lekci potřebovali alespoň několikaměsíční a velmi nákladný terénní kurz. Digitální technologie dovolují do vzdělávání zařadit úkoly a simulace povolání, které byly dříve nemyslitelné. Jistě je to možné udělat v různých aplikacích, ale právě Minecraft je pro děti atraktivní a dobře známý,“ dodal Bokr.

Minecraft v Muzeu Českého krasu není pouze zábavnou hrou. Kromě geologie se musí hráči vypořádat i se zeměpisem, který s geologií úzce souvisí. „Hráči musí podle tvarů soutoků určovat směr toku řek, stanovit sever podle lišejníků a pracovat s azimuty. Hráče seznámíme s vybranými metodami průzkumu, bez jejichž znalosti a aplikace by si s muzejní verzí hry neporadili ani protřelí hráči Minecraftu. Také hráčům představíme a necháme je osahat a třeba i potěžkat kameny, které znají právě z této hry, včetně skutečného diamantu i zlata,“ konstatuje Pavel Bokr.

Standardně tento program muzeum nabízí na objednávku školním či dětským skupinám. Po dobu letních prázdnin jsou připraveny i termíny pro veřejnost. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace na pokladně muzea tel: 311 624 101 nebo pokladna@muzeum-beroun.cz.