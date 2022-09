Věc začala tak, že starosta Králova Dvora Petr Vychodil (ODS) zveřejnil fotku hotové první etapy králodvorského obchvatu a v diskusi si rýpnul do vedení Berouna, když reagoval na komentář jednoho diskutujícího: „Pamatuješ, jak jsme začali ve stejný den, stejnou minutu? Po osmi letech by se již měl starat o obchvat v Berouně někdo jiný a ne ANO,“ napsal starosta s narážkou na stranickou příslušnost berounského místostarosty.

Dokument, který nepotvrzuje, že měl Beroun někdy nějakou dotaci na obchvat vyjednanou.Zdroj: Martin VeselýNa to místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO 2011) reagoval, že po změně vedení Středočeského kraje byly jeho městu finanční prostředky určené na stavbu jižního obchvatu v podstatě sebrány. „Není to tak, že se po volbách na kraji změnily poměry a peníze na obchvat v Berouně se tak nějak přesunuly trochu na západ?“ napsal Mišina.

Celá věc se poté rozvinula v širší diskusi, načež Berounský deník oslovil místostarostu Berouna, zda by se chtěl k věci více vyjádřit. Na schůzce, která proběhla na radnici 29. července, Michal Mišina prohlásil, že Beroun měl již peníze na jižní obchvat připravené. Ovšem ty byly podle něj přesunuty do Králova Dvora, protože se příprava objízdné komunikace v Berouně opět zkomplikovala kvůli novému projektu na budoucí kruhový objezd a projekt se zdržel.

Berounský místostarosta doslova pronesl následující: „Už jsme měli domluvené, z jakých dotačních titulů ty peníze půjdou a vše bylo domluveno na kraji. (…) Díky bohu se z toho staví ta druhá etapa v Králováku. Ty peníze se přesunuly, nezmizely do jiného města, a zůstaly na té druhé etapě, takže vlastně Královák využil to, co jsme měli vyjednané na kraji my.“

Reakce starosty Vychodila na vzniklý článek v Deníku přišla vzápětí. „Žádné peníze určené pro město Beroun nebyly použity v našem městě. Zde bych požádal zástupce města Beroun o předložení potvrzení získané dotace na obchvat, to je běžný dokument po získání dotace. (…) Za 20 let na radnici jsem nikdy neslyšel o možnosti přesunout dotaci z jednoho města do druhého,“ píše Vychodil na svém profilu.

Do věci posléze vstoupil berounský opoziční zastupitel Martin Veselý, který si přes zákon o svobodném přístupu k informacím nechal od města vyhledat dokument o možné existenci dotace pro jižní obchvat města. Ten posléze zveřejnil na facebooku. V dokumentu, který zpracoval vedoucí kanceláře tajemníka města, se píše, že Beroun nikdy nedisponoval dokumentem, který by potvrdil získání jakékoliv dotace.

Berounský deník tedy požádal Michala Mišinu o vysvětlení. Až na druhý pokus místostarosta odepsal, že jeho verzi potvrdil údajně radní Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy Karel Bendl. „Rád bych upozornil na poslední větu, co řekl radní Bendl při návštěvě hejtmanky v Berouně. De facto mojí verzi potvrdil,“ napsal pouze Mišina. Proč zdržení stavby u Berouna obhajoval nepravdou o dotaci, už nevysvětlil.

Existenci dotace a její svévolné přesunutí jinam popřel i krajský radní Bendl. Prostřednictvím mluvčího Josefa Holka odpověděl následující. „Žádná dotace nebyla přesouvána. Navíc ani krajská Regionální dotační kancelář žádost o dotaci na projekt obchvatu Berouna nezpracovávala. Je nutné si uvědomit, že dotace je přidělena až na základě podané žádosti, konkrétně po vyhodnocení ze strany poskytovatele dotace, v tomto případě IROP. Beroun nikdy nežádal o dotaci na zmíněnou silnici, nemohl tedy mít žádnou dotaci přislíbenou, o dotaci na krajské komunikace totiž žádá kraj,“ napsal Holek.

Mluvčí kraje také potvrdil, že, co se týče projektu obchvatu v Králově Dvoře, město obdrželo dotaci na základě samostatné žádosti zpracované Regionální dotační kanceláří.

