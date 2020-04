Dobrovolní hasiči obdrželi pokyny o tom, jak se v současné situaci správně chovat při zásahu. Sborů dobrovolných hasičů se týkají i další opatření: „Profesionální hasiči, které máme v jednotce, s námi nesmějí na výjezdy, aby předešli nákaze,“ sdělil Berounskému Deníku velitel hasičské zásahové jednotky v Broumech Karel Císař.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

„Za normálních podmínek se každé pondělí setkáváme a řešíme aktuální problémy, což za současných okolností není možné, jinak se naše práce moc nezměnila,“ komentuje situaci Marek Pollak, velitel jednotky dobrovolných hasičů Zdice. Hasiči ze Zdic byli požádáni o převoz dezinfekcí z meziskladu v Benešově do Berouna - to je zatím jediná aktivita spolku, která se týká koronaviru.

Pomoc seniorům ve většině měst a obcí zajišťují obecní a městské úřady s případnou pomocí dalších organizací. Dobrovolní hasiči proto často nebývají potřeba a mohou se naplno věnovat svým povinnostem. Takovým případem je třeba město Žebrák, kde pomoc seniorům zajišťuje především Dům pečovatelské služby ve spolupráci s městským úřadem.

„Náš hasičský sbor spadá do kategorie JPO III, proto vyjíždíme i k událostem také mimo náš hasební obvod a spolupracujeme s profesionálními hasiči z Hořovic,“ upřesnil situaci Petr Beránek, jenž působí jako velitel jednotky dobrovolných hasičů v Žebráku. V současné době navíc žebráčtí dobrovolní hasiči dezinfikují veřejné prostory, zejména pak shromaždiště komunálních a tříděných odpadů, zastávky veřejné dopravy, bankomaty a vstupy do obchodů. Jednotka je vybavena speciálními jednorázovými obleky, které členové využívají právě při dezinfikování.

„Zatím nepomáháme, není to potřeba. V rámci městysu funguje na pomoc seniorům organizace, která zájem zatím zvládá,“ říká velitel jednotky dobrovolných hasičů Liteň Jiří Hrách. Právě dobrovolní hasiči z městysu Liteň vyrobili před hasičárnou rouškovník. Ten byl později přesunut před obecní úřad.

„Zatím chodíme všichni do práce, takže ani nezbývá moc času na zapojení do nějakých věcí okolo,“ dodal starosta hořovických hasičů Martin Reindl.

Vyhlášená karanténa se podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Fliegerové podílí i na počtech výjezdů profesionálních hasičů. Zatímco v roce 2019 v době od 12. do 31. března vyjížděli na Berounsku k 71 událostem, letos to bylo o šestnáct událostí méně. „Můžeme tedy říct, že pokud se porovnají obě období, tak práce hasičů se výrazně nezměnila. Celkově evidujeme menší počet událostí – hlavně dopravních nehod, ale zároveň je potřeba dodat, že je to každý den jiné. Lidé stále cestují, takže některý den je nehod více a jindy méně,“ sdělila Tereza Fliegerová.

Autor: Tomáš Konopásek