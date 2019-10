Pro řidiče to znamená sundat nohu z plynu a připravit se na omezení plynulosti dopravy. A také dávat větší pozor při projíždění. V těsné blízkosti křižovatky na třídě Politických vězňů se totiž přihodila havárie na plynovém potrubí. Naproti katastrálnímu úřadu probíhá oprava a kvůli zátarasu na silnici je zde nutné projíždět se zvýšenou opatrností.

Vzhledem k havárii na plynovém potrubí je omezena doprava v těsné blízkosti křižovatky na třídě Politických vězňů v Berouně. | Foto: www.mesto-beroun.cz

Třebaže představitelé města uvedli, že podle aktuálně dostupných informací byla havárie záhy odstraněna, neznamená to, že by byly všechny následky hned odstraněny. Dělníci budou totiž muset opravit povrch silnice: to může trvat i několik dní.