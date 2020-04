V případě dalších dotazů mohou lidé kontaktovat: Dispečink Vodovodů a kanalizací Beroun: 311 747 120 nebo zákaznickou linku: 800 100 663.

Sběrný dvůr v Berouně je dočasně uzavřený

Sběrný dvůr v areálu ve Viničné ulici je až do odvolání uzavřený. Podle berounské radnice o tomto kroku rozhodlo centrální vedení společnosti AVE, které tak chce co nejvíce omezit styk svých zaměstnanců s veřejností.

„Představitelé města Berouna následně požádali společnost AVE, zda by mohl být sběrný dvůr otevřen v omezeném režimu, kdy by byl do areálu vpuštěn vždy jen jeden občan. Bohužel tomuto požadavku nebylo vyhověno," sdělila na webových stránkách města mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová.

Uzavřené rozhledny

Vedení města se dále dohodlo se společností AVE na uzavření městské rozhledny, a to z důvodu nutnosti dodržovat dostatečnou vzdálenost a zákazu shlukování více osob. Ze stejného důvodu bude pro veřejnost uzavřena i rozhledna Děd.