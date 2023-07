Vzděláním ekonom se před africkým dobrodružstvím doma v Česku věnoval hlavně marketingu a pracoval na několika pozicích v managementu. Jak sám rád říká, ještě při studiu na vysoké škole si dokonce střihl brigádu jako místostarosta Berouna. „V zastupitelstvu jsem působil osm let a od roku 2001 jsem byl dva roky neuvolněným místostarostou. To bylo ještě za starosty Jiřího Bessera. Někdo dělal v mekáči, já jsem seděl v městské radě. Byla to samozřejmě úžasná a cenná zkušenost,“ vzpomíná Viktor Korček.