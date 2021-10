Je pondělí, po volbách a obcí vládne běžný podzimní dopolední klid. Roh volební plachty Přísahy se sloganem „Tady žijí lidé, kteří chtějí spravedlivé Česko“ se poryvem větru zvedne a s líným plesknutím znovu opře o zábradlí mostku přes říčku Loděnici.

V nedalekém přístřešku vedle budovy smíšeného zboží sedí parta kamarádů a popíjejí. Mluvit moc nechtějí, ale předsedovi hnutí vyjadřují podporu. „Moje manželka kdysi s panem Šlachtou spolupracovala a velmi si ho vážila. Škoda, že se do sněmovny nedostal,“ uvedl jeden z nich, který si nepřál být jmenovaný.

Podobně to je u rodinného domu poblíž, kde jeho obyvatelka zrovna třídí plechovky od limonád. „To dá rozum, že ho naše obec podpoří, když Tomáš Sochr je synem našeho pana starosty. Pochopitelně jim držíme palce,“ uvedla žena, která si taktéž nepřála uvést své jméno.

Berounský deník oslovil i starostu obce. „Jestliže je první místopředseda hnutí z Nenačovic, má tu tedy spoustu kamarádů, přijde mi to hodně logické, že tu hnutí bodovalo. Čekal jsem, že ten rozdíl od druhé koalice Spolu, bude i více,“ uvedl starosta Lubomír Sochr otec středočeské jedničky Přísahy Tomáše Sochra.

„Sám členem hnutí nejsem a ani být nechci, jen jsem je podpořil. Navíc teda věřím tomu, co chtějí, protože ty kluky znám dlouhá léta. Jsme tu malá obec, kde se všichni známe, takže asi lidé usoudili, že to, co chceme, je dobré,“ dodal Lubomír Sochr.

Přísaze celostátně chybělo pouhých 17 tisíc hlasů, aby překročila práh sněmovny. „To, že hnutí existuje jen asi půl roku, je podle mě velmi dobrý výsledek. Ale všechny nás mrzí, že se do sněmovny nedostali. Tyhle volby byly určitě o tom, jestli Babiš bude pokračovat, nebo ne. Takže si myslím, že mnoho lidí nedalo hlas Přísaze, protože se báli, že ten hlas propadne. A to jsou možná ty desetinky procent, které nakonec chyběly,“ uzavřel starosta.

Na Berounsku v obcích a městech kromě zmíněných Nenačovic vítězily buď koalice Spolu, nebo ANO 2011. Ve dvou obcích však dokázali uspět Piráti a Starostové. V Lážovicích, kde odvolilo 48 lidí, získala tato koalice 35,41 % hlasů. V Malé Vísce s 63 voliči, potom 22,22 %. Asi těžko se ze dvou malých obcí staly bašty městských Pirátů, vliv zde i podle preferenčních hlasů měl STAN. A voliči obou obcí si ani nenapovídali, vesnice od sebe leží skoro 25 kilometrů.