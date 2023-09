/FOTOGALERIE/ Součástí rekonstrukce střechy Pražské brány byla i oprava střešních makovic a restaurování korouhví se symbolem českého lva a znakem města. Horolezci z dodavatelské firmy opravené artefakty vrátili ve spolupráci s hasiči na novou střechu. Pracovali při tom ve výšce přesahující 30 metrů.

Horolezci pracovali ve výšce přes 30 metrů. | Foto: Město Beroun

Uvnitř makovic bylo navíc skryta časové schránky, do nichž starostka Berouna Soňa Chalupová vložila dokumenty a předměty, které charakterizují dnešní dobu. "K časových schránkám z 19. a 20. století, které byly v Pražské bráně uloženy jsme přidali dvě další schránky. Ty mají dokumentovat náš vývoj a život ve 20. a 21. století," uvedla starostka s tím, že kromě písemných materiálů včetně dopisu do budoucnosti, byl do schránek uložen i keramický hrneček s novým designem berounské keramiky.

Na střechu Prašné brány bylo v rámci rekonstrukce použito téměř 13 tisíc pálených tašek, které jsou spojeny měděnými drátky a vrstvou malty. Tato technologie se dnes většinou používá už jen u památkových objektů. Do větracích okének byly osazeny ochranné sítě a zábrany proti holubům.