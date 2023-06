Rozmlácené vnitřnosti nebo postapokalyptický svět, také to je cirkus Ohana ze Zbožíčka u Milovic, jenž až do soboty zůstává v Berouně. „Představení je určeno pouze dospělému publiku. A určitě není pro každého. O to více nás těší, že se k nám lidé vracejí a návštěvnost rok od roku roste,“ říká manažer cirkusu Matěj Břešťák alias neomalený klaun Špína.

Málokdo by dnes věřil, že k původnímu konceptu cirkusového programu patřila například cesta kolem světa pro děti nebo muzikálová show. „Vždycky jsme se snažili vytvořit nějakou dějovou linku, abychom se trochu lišili od ostatních cirkusů, kterých v tu dobu u nás bylo kolem padesátky. Být originální bylo ale stále těžší. Nápad pustit se do hororu vznikl kde jinde než v kině. Tehdy jsme byli na snímku To,“ vzpomíná Břešťák a dodává, že předlohou jeho role je právě děti vraždící klaun Pennywise ze známé novely amerického spisovatele Stephena Kinga.

Podívejte se: V Zaječově otevřeli nové venkovní hřiště pro parkour a workout

V Ohaně tehdy začali pracovat na novém konceptu a o týden později už měli ušitý kostým pro Špínu. „Ostatní převleky jsme dali tak nějak do kupy a bez jakékoli reklamy jsme spustili první představení, na které přišlo poměrně dost lidí. To nás pobídlo pokračovat,“ říká Břešťák.

Produkci se cirkusový tým snaží dělat hodně kontaktně s poměrně drsným a vulgárním humorem. Jejich cílem je obecenstvo nejen postrašit, ale také šokovat a zároveň i rozesmát. Například posedlá mladá žena se bude prostřednictvím plastické akrobacie zmítat při vymítání ďábla. Na rituál přitom dohlíží zástup temných jeptišek. Své umění ukáže i hororová mongolská artistka.

Recept na šlehačkový dort se syrovými játry

Matěj Břešťák se před časem jako hororový klaun účastnil i televizního pořadu Prostřeno. Na tuto zkušenost navazuje během vystoupení a pro lidi na scéně uvaří – ovšem ze syrových vnitřností, které pak skončí někomu v obličeji. „Připravuji vynikající šlehačkový dort s čerstvými játry a ten posléze hodím do obličeje člověku, kterému ten večer říkám špína. Divili byste se, ale lidé mi čím dál častěji píšou, jestli bych na tohle vystoupení mohl vytáhnout z hlediště jejich kamaráda,“ vypráví Špína.

Cirkus letos na turné vyráží se zbrusu novým programem, jehož hlavním motivem je Poslední nádech. „V průběhu dvouapůlhodinového představení postupujeme podle historické linie a prostřednictvím hororových vystoupení odkazujeme na masky, ať už jde o ty dávné morové, nebo současné covidové,“ přiblížil Břešták, ale více nechtěl prozradit.

Jolana Izbická: Keramika a móda mě provázejí celým životem. A neměnila bych

Svět takzvaných světských, ve kterém se pohybuje už čtrnáct let, by podle svých slov za nic nevyměnil. Podobně to mají i ostatní členové Ohany. Nejvíce je baví cestování. Ale i když je díky technologiím život na cestě mnohem lehčí než před lety, provozovat cirkus je stále o tvrdé práci i určité ztrátě komfortu.

„Rozhodně už nežijeme v těch klasických maringotkách, které si pamatujeme od Eduarda Basse, ale samozřejmě to asi není pro každého, hlavně kvůli počasí. Cirkus je krásný v létě, když je hezky teplo. To zimní měsíce jsou jiné, chladno, vlhko, sníh. Zažili jsme i obavy, že nám cirkusový stan vezme vítr. Je to ale vášeň, kterou tu sdílíme všichni,“ uzavírá Matěj Břešťák.

Hororový cirkus Ohana

Založen byl v roce 2016 současným manažerem Matějem Břešťákem, černým principálem Robertem Mukenšnábelem a bílou principálkou Marcelou Joovou. Nápad se zrodil v době, kdy hostovali u jiného cirkusu a byli právě na turné v Polsku. Svým programem původně mířili na děti, po roce vystupování ale přišla inspirace na změnu konceptu, a to přímo od krále hororu Stephena Kinga. V kinech totiž zrovna běžel remake slavného hororu To s klaunem Pennywisem, který vychází z původní knižní předlohy. Od roku 2017 tak v Ohaně rádi hosty děsí, znechucují a zároveň baví. Pořádají až 190 představení za rok. Témata jejich show se pravidelně obměňují a většinou se snaží dotknout zajímavých společenských témat. V současné době v cirkusu působí kolem dvaceti stálých artistů, umělců a herců, mezi které patří nejen hostující členové, ale i rodinní příslušníci včetně šesti dětí. Všem se světské prostředí stalo domovem. Cirkus Ohana je rovněž držitelem ochranné známky prvního českého hororového cirkusu v Česku.