Desetidílné komediální drama ze současnosti je o rozvedené matce, která se během třetího těhotenství rozhodne pro neobvyklé řešení své životní situace. Hned po porodu chce dítě svěřit novým adoptivním rodičům, které si sama vybere.

Scénář napsaly Kateřina Krobová a Lucie Macháčková. Režii si mezi sebe dělí další tvůrčí dvojice – Rozálie Kohoutová a Radim Špaček.

„Námět a posléze scénáře mě nadchly svou originalitou. Zaujala mě tematika náhradního rodičovství a v neposlední řadě mě lákala možnost pracovat s autorkami, které mají za sebou velmi úspěšné projekty, ale v oblasti televizního seriálu debutují. Líbí se mi jejich tah na branku i smysl pro humor,“ řekla kreativní producentka Alena Müllerová.

Spoluautorky divácky úspěšného pořadu Protivný sprostý matky, Kateřina Krobová a Lucie Macháčková, se tentokrát téma mateřství a rodičovství rozhodly rozpracovat v hraném seriálu. „Ústřední linkou všech deseti dílů Děcka je přímá adopce, tedy zcela legální postup, kdy si těhotná žena napřímo, bez asistence úřadů a institucí, vybere pár či jednotlivce, kterému po porodu svěří dítě do péče. Je to netradiční postup, ale vůbec ne neobvyklý,“ vysvětlila Lucie Macháčková.

Scénář k novému seriálu Děcko napsaly Lucie Macháčková a Kateřina Krobová.Zdroj: ČT - Zuzana Páchová

„Na příbězích našich hrdinů ukazujeme i různé podoby náhradního rodičovství. Velmi intenzivní vztah jsme samozřejmě měly s hlavní hrdinkou Klárou. Bylo těžké ji na začátku nesoudit, ale postupně jsme došly k pochopení, k sympatiím. Při psaní scénářů jsme s ní prožily téměř dva roky a ten vztah byl skutečně až na dřeň,“ doplnila Kateřina Krobová.

Na obrazovky České televize se po seriálu Místo zločinu České Budějovice vrátí herecká hvězda, kterou si diváci pamatují také z pohádky Čertí brko nebo filmového dramatu Fair Play. „Moje hrdinka v seriálu Děcko už má dva potomky, každý z nich má jiného tatínka. Třetí těhotenství ji dostane do situace, kterou musí vyřešit hlavně s ohledem na svou stávající rodinu. Nejsympatičtější je mi na ní to, že všechno dělá pro dobro svých dětí. Je to milující matka v nelehké životní situaci,“ představila svou postavu herečka Judit Pecháček.

O režii se dělí dva režiséři, kteří se spolu v tandemu potkávají poprvé. „Diváci se budou dívat na rodinný seriál, ve kterém hlavní hrdinka hledá nejlepší rodiče pro své třetí dítě. Sama dobře ví, že se o dalšího potomka nezvládne postarat tak, jak by si sama přála a představovala,“ prozradila režisérka Rozálie Kohoutová. A Radim Špaček doplnil žánrové zasazení: „Hrajeme sice se závažným tématem, ale scénáře jsou plné humorných a odlehčených situací. Chceme se tedy víc než dramatu přiblížit komedii.“

Dotočeno by mělo být koncem léta, paralelně začne od dubna práce ve střižně. Seriál se objeví na obrazovkách České televize v roce 2025.