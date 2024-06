V Nemocnici Hořovice umí řešit nejen únik moči, ale i stolice. A právě u takové operace jsme mohl být Deník přítomen. Zákrok netrval ani dvacet minut, kdy lékař Julius Örhalmi voperoval pacientce s únikem stolice elektrodu do oblasti křížové kosti.

„Vysílá slabé impulzy a napomáhá obnovit spojení mozek-pánevní dno, dodává správné informace o potřebě se vyprázdnit,“ popisoval u operace lékař. Správné umístění si kontroloval rentgenem. Poté vytvořil pod kůží na hýždi kapsu, kam zavedl malý stimulátor. Ten je propojený s elektrodou.

V Nemocnici Hořovice umí řešit únik stolice. Zákrok jsme natočili | Video: Jana Hájíčková

„Baterie vydrží sedm let, pak se celý přístroj vymění. Zákrok plně hradí zdravotní pojišťovny. Nejúspěšnější léčba je ale obvykle ta, která započne brzy,“ upozornil Örhalmi. Měli jsme možnost mluvit i s pacientem, který zákrok absolvoval v únoru. Potížemi začal trpět ve 44 letech.

„Byl jsem na devíti operacích píštěle, a pak mi doporučili tento zákrok. Po zákroku jsem šel ještě týž den domu. Po první operaci mi z těla koukal drátek od stimulátoru, pomocí kterého jsem si mohl sám určovat intenzitu impulzů. Určoval jsem si tak program, který mi vyhovoval nejvíc. Musel jsem lékaři při kontrolách nahlásit, na kolik jsem si přidával frekvence, které jsem cítil jako brnění nebo impulsy. Když byl stimulátor nastavený na intenzitu, která byla pro mne vhodná, šel jsem na druhou operaci. Při ní mi zanořili i zbytek stimulátoru pod kůži. Teď už mi nikde nic nekouká a ani o přístroji nevím. Baterie vydrží až sedm let, pak budu muset jít na výměnu. Konečně jsem ale začal normálně žít,“ popsal Pavel Řeřicha ze Suchomast.

S vyprazdňováním od té doby žádný problém nemá a netvoří se ani píštěle. Nicméně u sebe musí nosit dva přístroje, jimiž ovládá frekvence. Na první pohled vypadají jako mobil a je potřeba mít je mít neustále nabité. Také dostal potvrzení, že nesmí procházet scannery na letištích apod.

Podle Julia Örhalmi trpí inkontinencí moči dva miliony lidí v České republice. Postihuje častěji ženy a jedná se o problémy s hyperaktivním močovým měchýřem, kdy pacient pociťuje neustálou potřebu jít na záchod. Inkontinence stolice je sice méně častá, postihuje 3,5 % lidí do 60 let a až 15 % lidí nad 70 let, ale lidé se za ni více stydí. Co za to může?

„Inkontinence moči se nejčastěji objevuje po narušení nervů v oblasti pánevního dna, také v důsledku komplikovaného porodu a s tím spojenými poporodními poraněními. Dále po úrazech, které poranily míchu či mozek, ale vinou může být i stres. Inkontinence může však provázet i mozkovou mrtvici, roztroušenou sklerózu nebo diabetes,“ uzavřel lékař s tím, že od června 2024 je registrovaný nový stimulátor Intestim X, který vydrží 10-15 let bez nabití. Více informací najdou zájemci na www.bezomezeni.cz.