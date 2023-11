Mezinárodní den předčasně narozených dětí se po celém světe slaví 17. listopadu. Tradičním symbolem tohoto významného dne je purpurová barva, a právě při této příležitosti, se touto barvou rozsvítí památky, důležité budovy, kostely či nemocnice. Přidá se k nim i Nemocnice Hořovice.

Hořovická nemocnice bude svítit purpurově. Kvůli předčasně narozeným dětem. | Foto: Deník/Jana Hájíčková

Mezinárodní den předčasně narozených dětí si klade za cíl zvýšit povědomí o předčasných porodech a problematice s tím související. Je to také jistá forma poděkování zdravotníkům, za jejich péči a starostlivost při opečovávání nedonošených miminek.

Každý rok se ve světě předčasně narodí přibližně 15 milionů dětí, což představuje asi jedno z 10 všech dětí.

V hořovické porodnici funguje oddělení intenzivní péče pro novorozence od roku 2011 a zajišťuje péči o miminka narozené od 30. týdne těhotenství. Mimo to však slouží i donošeným novorozencům, kteří mají horší poporodní adaptaci a vyžadují intenzivní péči.

„Návštěvy na oddělení intenzivní péče jsou nepřetržité, 24hodin denně, aby byl rodičům umožněn maximální kontakt s jejich dětmi. Je velmi důležité, aby byli rodiče co nejdříve zapojeni do péče o své děti. V Hořovicích se jim to snažíme maximálně umožnit,“ prohlásila primářka novorozeneckého oddělení Milena Dokoupilová.