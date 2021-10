„Besedy budou probíhat v naší nemocnici každé první a třetí pondělí v měsíci, a to vždy od půl třetí. Trvat budou zhruba dvě hodiny. Délka programu se odvíjí hlavně od počtu účastníků a jejich dotazů,“ upřesnila mluvčí nemocnice Petra Horáková.

Nemocnice Hořovice po delší pauze způsobné pandemií koronaviru obnovuje pravidelná sezení pro těhotné. Budou se konat vždy dva dny v měsíci až do konce roku. Na besedy je nutné se objednat.

