Neupravené silnice plné děr se stanou minulostí. Hořovice plánují na tento rok opravu komunikací hned na několika místech. Revitalizace se dočká například i Husovo náměstí.

Víme, jaké silnice budou letos Hořovice opravovat. Opravu čeká i Husovo náměstí | Video: Hájíčková Jana

Město Hořovice plánuje letos dokončit opravu povrchu silnice v ulici 1. máje, konkrétně mezi ubytovnou a garážemi. Dále se chystá oprava silnice v Lesní ulici v úseku od wellness po stávající závoru a oprava povrchů ve Vísecké a Malé ulici.

Opravy se letos má dočkat i Lesní ulice:

Zdroj: Hájíčková Jana

„Zda se tyto plány podaří naplnit, záleží na cenách prací vzešlých ze soutěží o veřejnou zakázku. Soutěže teprve budou uspořádány,“ vysvětlil Milan Šnajdr z hořovické radnice.

V plánu je také rekonstrukce Komenského ulice a Husova náměstí. „Zda bude tato stavební akce zahájena ještě letos, záleží na termínu nabytí právní moci stavebního povolení. Zahájení stavby tak, aby se do konce roku stačila postavit alespoň nějaká rozumná část stavby (etapa), by se muselo stihnou nejdéle do poloviny prázdnin. Pokud ne, bude stavba zahájena až v roce 2025,“ dopnil Šnajdr.