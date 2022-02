„I když si lze jízdenky a předplatní kupony zakoupit prostřednictvím mobilní aplikace, tak je určitě dobře, že je zde stále možnost nákupu prostřednictvím kontaktního místa, kde je zákazníkům poskytnuto i poradenství,“ uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Zdeněk Šponar.

V Hořovicích byli lidé na fungování kontaktního místa zvyklí. Mohli si zde koupit nejen jízdenky, ale také získat potřebné informace ohledně veřejné autobusové dopravy. Otevření pobočky tak vítá též starosta města Jiří Peřina.

„Jsme rádi, že město ve spolupráci s IDSK mohlo tuto službu občanům zajistit, a to i díky tomu, že městský rozpočet nese většinu nákladů na provoz,“ sdělil Jiří Peřina, starosta města Hořovice.

Nové kontaktní místo vzniklo na náměstí Boženy Němcové blízko autobusového nádraží. Otevírací doba je od pondělí do pátku vždy od 8 do 12 hodin, poté od 12:30 do 15:30. Výjimkou je pouze středa, kdy je otevřeno do 17 hodin.

Roli kontaktních míst taktéž zastává většina vybraných nádražních pokladen Českých drah. Lítačku je nadále možné vyřídit online. Jízdenky i předplatní kupony lze také zakoupit prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka.