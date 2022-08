Voda se do nádrže valila z okolních polí a nesla s sebou tuny zeminy. Nejdříve zaplavila první tří rybníky – Velký, Prostřední a Malý Krejcárek. „Všechna ta bahnem promíchaná voda natekla do prvního rybníku, pak se převalila do spodního a netrvalo dlouho a šlo to i do třetího,“ zavzpomínal Škvára.

Zhruba kilometr a půl po proudu Tihavského potoka, vedoucího mezi poli, se nachází další dvě vodní plochy – Velká a Malá Dražovka. Ty jsou rovněž součástí kaskády, a jakmile povodňovou vlnu nezastavil ani Malý Krejcárek, voda se korytem potoka valila právě na tyto dva rybníky. Vydatný déšť splachoval okolní pole, tím přidával vlně na intenzitě. Následkem bylo, že povodeň na všech rybnících nadělala obrovské škody.

„Celá ta kaskáda byla totálně zabahněna. Velký Krejcárek vůbec nešel vypustit. Na druhém byla narušena výpusť včetně hráze a třetí Krejcárek se prakticky stal bahništěm,“ popsal napáchané velké vody Škvára.

Nosili ryby z lesa a polí

Jak voda postupovala, brala s sebou i ryby. Ty postupně mezi vodními plochami uvízly. Historicky je doloženo, že mezi Velkou a Malou Dražovkou existoval ještě třetí rybník. Dnes na se stejném místě nachází spíše zalesněná močálová plocha.

„Voda z Velké Dražovky se do spodního rybníku vylila v celé šíři lesa. Takže v polích i v tom lese uvízla spousta ryb. Netrvalo dlouho, seběhli se lidi a začali ryby sbírat. Většina z nich byla pomlácená, takže by to stejně nepřežily,“ vyprávěl rybář.

Následky rybáři odstraňují dodnes

Jakmile povodeň opadla, začaly se sčítat škody. Mezi nadobro ztracenými rybami byly i trofejní kousky a například Velký Krejcárek přišel o možnost vypouštění. Prostřední rybník se povedlo obnovit se sníženou hladinou a Malý Krejcárek taktéž nešel vypustit.

„Takže se i z tohoto chovného rybníku stala sportovní plocha. Velká Dražovka se rovněž nedala vypouštět. A když jsme jednu zimu sekali led, aby měly ryby kyslík, zjistili jsme, že v předpokládané největší hloubce bylo sotva 1,8 metru. Přitom byl rybník původně hluboký asi tři metry. Tolik nánosu se v něm usadilo,“ popsal Škvára.

Rybáři v roce 2010 opravili za pomoci Středočeského kraje Prostřední a Malý Krejcárek. Malou Dražovku dali do kupy tak, aby byl rybník alespoň dostatečně funkční. „Máme ale již hotový projekt na jeho kompletní rekonstrukci i s rozšířením. Rybník kompletně opravíme tak, jak jsme to v roce 2015 udělali s Velkou Dražovkou,“ uzavřel Jaroslav Škvára.