„V průběhu července 2024 se náš odbor v důsledku nefunkčnosti systému ISSŘ zapojil do hromadné komunikace s ostatními stavebními úřady. Někteří vedoucí odborů uvedli, že pro své podřízené vydali pokyn pracovat v programové rozhraní VITA Softvare. Ten nabízí vzory a postupy podle nového stavebního zákona, kdy po zavedení funkčního systému ISSŘ se poté duplicitní žádosti v tomto systému dodatečně vyřídí. Jenže následně přišel e-mail od vedoucí odboru stavebního řízení ministerstva, že jiné postupy stavební správy, než v systému ISSŘ nejsou možné, jelikož je zákon neumožňuje," uvedl v dopise Grunt.

Podle něho ale nelze pracovat jen v systému ISSŘ, protože je nefunkční. „Dle našeho názoru, pokud bylo ze strany vedoucího odboru ministerstva zasláno takovéto upozornění, mělo být současně řešeno zásadní prodloužení správních lhůt a to v důsledku nefunkčnosti ISSŘ, který znemožňuje postup stavební správy. Žádosti podané do ISSŘ počátkem července nebyly ze strany našeho úřadu ani zahájeny, jelikož to v systému ISSŘ není technicky možné," dodal Grunt.

Největší nedostatky spatřuje v případě evidence podání datovou schránkou, které jsou následně ze spisové služby MěÚ Hořovice předány do centrální evidence ISSŘ, kde se pak tato podání v ISSŘ evidují s podatelem Město Hořovice a není zde uveden prvotní žadatel. Systém rovněž neumožňuje načtení účastníků řízení dle evidence katastru nemovitostí s jejich ověřením přes registr obyvatel. Nelze tak zadat účastníky řízení, jelikož katastr nemovitostí neobsahuje identifikační údaje vlastníků pozemků tak, aby bylo možné uvést datum narození případně IČ.

„Postup je takový, že pro zjištění identifikačních údajů využívají úředníci současně program VITA, kde si musí přes editaci parcely najít identifikační údaje vlastníka a ty poté duplicitně zadávat do ISSŘ," upozornil Grunt.

Podle něho rovněž nefunguje interaktivní mapa a databáze katastru nemovitostí. Pro rozsáhlé stavby, například odkanalizování celé obce měla být umožněna funkce překrytí projektové dokumentace s katastrální mapou tak, aby byly automaticky generovány pozemky dotčené stavbou a načteni vlastníci pozemků jako účastníci řízení, což nefunguje.

„Systém ISSŘ obsahuje 4 šablony pro generování písemností stavební správy, systém VITA 290 variant šablon a vzorů písemností plus šablony pro dotčené orgány. Nelze postupovat tak, že si budou úředníci sami psát v prázdných vzorech veškeré písemnosti. Systém VITA toto obsahoval a současné ISSŘ v zásadě neumožňuje automatické generování písemností v rozsahu stavebního zákona. Úředníci postupují tak, že si duplicitně generují písemnosti v systému VITA a poté je kopírují do šablony v ISSŘ, čímž vykonávají dvojí práci a vytvářejí imaginární spisy, které je nutné duplicitně vyřídit," postěžoval si Grunt. V systému také nejsou zaevidovány dotčené orgány státní správy a není tak možné zahájit konkrétní řízení.

„Dále upozorňujeme, že MěÚ Hořovice obdržel již řadu podání, kde jsou dokumentace přiloženy v datové zprávě s dovětkem, že žadatel nemůže nahrát dokumentaci do ,,Portálu stavebníka“, jelikož mu to systém dle jeho slov neumožňuje a z toho důvodů žádá o vyřízení touto cestou. Jelikož není možný jiný postup než v ISSŘ, byť žadatel uvádí, že pokud nebude mít vyřízeno do konce srpna 2024, má sankční penále v řádu několika tisíců korun denně, předpokládám, že případné nároky na uhrazení škod ze strany stavebníků včetně soudních žalob bude hradit stát, jakožto instituce zřizující Informační systém veřejné správy," napsal Grunt.

Hořovice proto očekávají zajištění právní pomoci v množství žalob na nedodržování zákonných lhůt, které není možné dodržet z důvodů zásadních chyb ISSŘ.

„Prioritní je pro nás žadatel a stav, kdy je věci řádně a kvalitně vyhověno. Jelikož toto v současné době systém ISSŘ neumožňuje, dojde zcela v zodpovědnosti vedoucího odboru k pokynu, aby podané žádosti byly vyřizovány v systému VITA a to do doby, dokud nebude systém ISSŘ funkční. Předpokládám, že ministerstvo si je na základě každoročních statistik vědomo věkového průměru úředníků stavebních úřadů, který na MěÚ Hořovice činí 65 let a tito lidé v důchodovém věku, kteří po desítky let zajišťovali chod stavební správy, nemají potřebu několikrát denně zodpovídat dotazy, proč a kdy bude daná věc vyřízena a snášet za to hrubou kritiku. Raději zvolí variantu poklidné penze," uzavřel Grunt.