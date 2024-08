Majitel pozemku, společnost BLUEFORE 8 s.r.o. spadající do holdingu BBFH SE, se pustila do opravy proluky v ulici Pražská v Hořovicích ihned, jakmile obdržela stavební povolení, což bylo v červnu letošního roku. Vzniká zde moderní parkoviště.

„Nejzazší termín, kdy chceme parkoviště otevřít je 1. října letošního roku, nicméně bychom chtěli mít realizaci hotovou začátkem září,“ informoval jednatel společnosti BLUEFORE 8 s.r.o. Pavel Smetana.

Proluka v Pražské ulici už nebude ostudou Hořovic. Mění se v moderní parkoviště | Video: Jana Hájíčková

Parkoviště počítá s celkovou kapacitou 62 parkovacích míst, přičemž čtyři místa budou pro invalidy. Parkovné bude stát 20 korun na hodinu, ale bude zde možnost i rezidenčního, tedy dlouhodobého parkování.

Cena pro invalidy a rezidenční parkování ještě není známa. „Platba bude možná mincemi, bankovkami či platební kartou v platebním automatu,“ dodal Smetana. Parkoviště bude opatřené závorami.

Výstavbu má na starosti stavební firma BAGGER BS s.r.o. „Všechno jde podle plánu a stavební část dokončíme s největší pravděpodobností do konce srpna. Nicméně my už nedodáváme plot nebo závory, to bude mít na starosti jiná firma,“ uvedl stavbyvedoucí Jan Suchý.

close info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Proluka v Hořovicích konečně prochází proměnou.