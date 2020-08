Obě nemocnice patří majiteli řeckého původu Sotiriosovi Zavalianisovi, který je druhým největším zdravotnickým magnátem v zemi. Kromě Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun provozuje také například Onkologické a radiologické centrum v Pardubicích. A právě investicemi se chystá majitel své pole působnosti změnit.

Pandemie nového typu koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19 ukázala, že svět není na útoky koronavirů připraven. I proto se majitel Sotirios Zavalianis rozhodl, že svůj původní záměr výstavby nového přístavby Nemocnice Hořovice rozšíří o prostory, kde bude moci být umístěno větší množství pacientů se vzduchem či kapénkami přenosnou chorobou.

Dále tam budou nové operační sály, počet intenzivních lůžek, radiologické oddělení, odborné ambulance. Předpokládaná celková investice do přístavby tak bude 1,9 miliardy korun. Stavba by měla začít v září letošního roku a předpokládaný termín dokončení je koncem roku 2023.

„Chceme vytvořit zdravotnické zařízení, které bude připraveno na případnou další pandemii. Proto jsme navýšili plánovaný miliardový rozpočet o 300 milionů korun a upravili projekt tak, abychom byli připraveni přijmout velký počet pacientů s přenosnou infekční chorobou typu Covid-19 a neohrozili běžný chod nemocnice,“ oznámil Sotirios Zavalianis.

„S ohledem na pandemii Covid-19, jsme přistoupili k úpravě projektu s tím, že bude kladen důraz na možnost příjmu většího počtu suspektních či pozitivních pacientů se vzduchem či kapénkami přenosnou chorobou. S tím souvisí i například úprava variability vzduchotechniky pro jednotlivé prostory, úprava centrálního příjmu tak, aby byla možná trige suspektních pacientů a jejich případná izolace,“ sdělila Deníku mluvčí nemocnice Petra Horáková.

Zdroj: Rehabilitační nemocnice Beroun

To ovšem není jediná investice. V současné době pokračuje v areálu Rehabilitačního nemocnice Beroun výstavba obřího centra psychiatrické péče (viz. vizualizace). To by mělo disponovat kapacitou více než dvou set lůžek. Celkové náklady na stavbu by měly dosáhnout více než 1 miliardy korun. Nyní je již vystavěna základová deska a první patro. Hrubá stavba by měla být dokončena

„Psychiatrická péče pro nás v tomto smyslu představuje velkou výzvu. V České republice je tento obor dlouhodobě zanedbávaný, a to jak finančně, tak koncepčně, kdy organizace psychiatrické péče již neodpovídá modernímu přístupu dnes již obvyklému v západních zemích,“ uvedl Sotirios Zavalianis, majitel berounské nemocnice.

„Léčit tělo dokážeme celkem dobře, horší je to ale s duší. Výstavba centra nám umožní vedle péče o tělo a jeho rehabilitace nabídnout i psychiatrickou a psychologickou péči lidem, kteří se potýkají právě s duševními obtížemi, kterých navíc rapidně přibývá,“ dodal.