Projekt stál v poměru k možnostem rozpočtu sportovců astronomických 22 milionů korun. Na část se klubu podařilo sehnat dotaci 15,6 milionu od ministerstva školství. Zbývající částku musí nejpozději do tří let zaplatit sám na základě dodavatelského úvěru s firmou, která hřiště postavila.

Situace je o to složitější, že dotační titul omezuje podmínky komerčního využití hřiště. „Po dobu příštích deseti let nesmíme provozem hřiště vydělávat, pronájem plochy může pokrýt pouze náklady na jeho údržbu,“ vysvětluje předseda klubu Karel Pelikán.

Klub by přitom potřeboval vydělávat i kvůli nezbytné údržbě umělého trávníku, za kterou musí každý rok zaplatit specializované firmě sto tisíc korun. Uvítal by proto alespoň částečnou změnu dotačních podmínek.

Fotbalistům se snaží pomoci i dárci, kteří přispívají do sbírky prostřednictvím virtuální koupě části hřiště.

Na webu klubu se nachází přehledný plánek rozparcelované plochy, kde je patrné, které části už jsou prodané a které zůstávají k dispozici. „Od právníka máme připravenu darovací smlouvu. Cena čtverečního metru se pohybuje od pěti set do dvou a půl tisíce korun. Nejdražší jsou rohové praporky, penalta a malé vápno,“ vysvětlil Pelikán a připomněl, že hořovičtí sportovci se tímto nápadem nechali inspirovat Hradcem Králové.

Hřiště, které může být díky osvětlení využíváno celoročně, je připraveno už od března. Klub na něj obdržel i certifikát asociace FIFA, který umožňuje pořádat oficiální mistrovství v malé kopané. Kvůli omezením provázejícím pandemii však může být plocha využívána jen v omezeném režimu. „Okolní kluby už by tu chtěly trénovat, ale bohužel to zatím nejde. To samé platí i pro veřejnost,“ upřesnil Pelikán.