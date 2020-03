Zájemci mohou zavolat na čísla 311 545 339, 731 525 851 nebo 778 471 952. Po telefonické domluvě si pak roušku mohou vyzvednout na hořovickém městském úřadě na Palackého náměstí.

Vydána jim bude na odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství, a to v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek v době od 8 do 13 hodin nebo v pátek v době od 8 do 12 hodin. Maximální možný počet je jeden kus na jednoho člena rodiny.