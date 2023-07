Vody ve studních ubývá

O tom ví své například obyvatelé Bezdědic. „Voda zatím teče, ale už v pátek nás radnice upozornila, že jí je ve zdrojích málo. I když nám přistavili nádrže, neměli bychom plýtvat. Například napouštění bazénu nepřipadá v úvahu. My navíc máme koně, které momentálně ani nesprchujeme,“ říká Lucie Číhalová a dodává, že kvůli suchu voda v jejich studni dochází především ve večerních hodinách. „Je to i tím, že jak je teď vedro, tak zvířata toho více vypijí a spotřeba je vyšší,“ dodává žena.

Podobně na tom je její kamarádka Lucie Špačková. Její rodina během horkých dnů taktéž využívá vodu ze studny, jen co to jde, a pitnou vodu z řadu šetří. „Na různé vedlejší činnosti, jako je například zalévání zahrady, používáme vodu ze studny. Ta tedy zatím nevyschla, nestalo se tak ani v minulosti, za což jsme moc rádi,“ poznamenala žena.

Podle dalšího obyvatele Bezdědic Jana Řezníčka méně vody mají hlavně lidé, kteří žijí v západní části vesnice, jež se nachází o několik metrů výše. „Čím více tímto směrem, tím méně je vody ve studnách, protože vše stéká k východu dolů do potoka. Takže ve studni rovněž nemáme moc vody, a to zalévám pouze švestku,“ vysvětluje mladý muž, který žije zhruba ve středu obce.

Přistavené cisterny

I když jsou přidružené vesnice napojeny na řad a voda z něj teče, město Hostomice momentálně z preventivních důvodů nechalo do těchto míst dopravit cisterny. „Vody máme tak akorát, takže by jí měli občané šetřit a nepouštět se například do plnění bazénů a podobně. Cisterny jsme zajistili pro případ, kdybychom přeci jen museli pro nedostatek vody řad zavřít,“ podotkl starosta Hostomic Jan Bomba.

Ve městě a přidružených vesnicích navíc léta platí stop stav na zřizování dalších vodovodních přípojek. Je to právě z důvodu, že obyvatelé jsou se spotřebou na maximu. Týká se to rovněž i hotových přípojek, kterých je kolem stovky. Většina z nich se nachází v Hostomicích a všechny přitom byly postaveny společně s vodovodem před více než deseti lety. Kdyby se tedy domácnosti s těmito přípojkami najednou rozhodly, že se k řadu chtějí připojit, měly by smůlu. To platí i pro firmy, což znamená, že až do vyřešení situace je rozvoj města pozastaven.

Přivaděč ze Želivky

Problém by mohl být brzy vyřešen. Hostomice úzce spolupracují se sousední obcí Neumětely na přivaděči, který dopraví vodu ze Želivky. Hlavním iniciátorem celého projektu za více než 70 milionů korun jsou právě Neumětely, kterým vodovod dosud chybí. Trasa přivaděče povede z obce Lhotka právě přes Radouš. Zde se využije část místní infrastruktury a tímto vznikne i nové napojení vody právě pro Hostomice a jejich přidružené vesnice.