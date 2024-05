Není tudíž divu, že houbaři mají v brdských lesích žně. „Byla jsem na houbách asi dvě hodiny v pondělí odpoledne. Říkala jsem si, že to bude po víkendu vysbírané, ale i tak jsem našla plný košík. Rostou zejména klouzci. Nicméně na smaženici a pár zavařených skleniček to stačilo. Jezdím do brdských lesů,“ svěřila se Olga Karasová z Tetína. Vášnivým houbařům může s plánováním jejich výletů pomoci také oblíbená mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou po zimní pauze opět spustil Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti.

close info Zdroj: Deník/Jana Hájíčková zoom_in Houby, které nasbírala Olga Karasová v brdských lesích.

"Faktický výskyt hub samozřejmě závisí na konkrétní lokalitě a zdejších podmínkách. A jak jistě tuší zkušení houbaři, i samotné houby bývají často „vybíravé“ a drží se jen určitých druhů stromů apod. Přírodní podmínky mají také značný vliv a mohou se v čase měnit – pokud bylo třeba vaše oblíbené houbařské místo ve smrkovém lese vykáceno a na jeho místě nyní vyrůstá nový smíšený les, může se zde výrazně změnit skladba hub. Proto je třeba brát naši mapu v celorepublikovém měřítku s určitou rezervou a brát v potaz, že vyjadřuje pravděpodobnost zejména na základě meteorologických proměnných," upozorňuje ČHMÚ.