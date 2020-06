Češi v letošním roce vystřídali v kempech a ubytovacích zařízeních cizince, kteří rušili rezervace kvůli opatřením souvisejících se šířením nového typu koronaviru. Do jisté míry se tak dá očekávat, že lidé také vyrazí do přírody či za historickými památkami.

Správci objektů a také jednotlivá muzea či organizace se pak snaží turisty nalákat nejrůznějšími akcemi. Na jedné z nejnavštěvovanějších památek Česka, tedy na hradu Karlštejn, můžete navštívit místa posvátných prostor hradu.

„I letos můžete projít a s tichou modlitbou stanout na místech, ve kterých dlel císař Karel IV. Na nádvoří utichne turistický ruch a Karlštejn se ponoří do tichého večerního. To je ta správná doba na exkluzivní procházku karlštejnskými kaplemi včetně interiéru Kaple svaté Kateřiny a presbyteria kaple svatého Kříže,“ zve kastelán hradu Lukáš Kunst. Večerní prohlídky se konají vždy v pátek od 18 hodin. Kromě toho se na hradu konají klasické prohlídky.

A stejně jako na Karlštejně i na nádvoří dalších hradů v regionu bude o prodlouženém víkendu turisticky rušno. Na hradě Točník budete moci zhlédnout rytířské souboje v rámci hradních slavností.

„Na tradičních hradních slavnostech můžete spatřit šermířská a divadelní vystoupení, zaposlouchat se do tónů dobové hudby či si vyzkoušet rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku a kuše, souboje s dřevci nebo navštívit hradní věštírnu. Na tržišti v předhradí výrobky řemeslné zakoupíte a lahodnými pochoutkami i poctivým mokem se občerstvíte,“ přiblížil program Libor Plecitý ze šermířské skupiny Gladius.

Milovníci jarmarků, staročeských trhů by si rozhodně neměli nechat ujít Malé hradní slavnosti na Křivoklátě. Podle kastelánu hradu Petra Slabého je program akce podobný tomu, který se v prostorách hradu koná o velikonoční svátky. „Je to taková obdobo Velikonoc. Bude to trošku menší, ale ve stejném duchu. Slavnosti jsou takovou náplastí pro všechny návštěvníky, kteří se těšili na Velikonoce, které nemohly proběhnout,“ vysvětlil Petr Slabý.

Za Janem Husem k sousedům



Počátek letních prázdnin je ale v posledních letech spojen vždy s návštěvou zříceninu hradu Krakovec na Rakovnicku. Sem se každý rok sjedou davy turistů, aby si v rámci Husových slavností připomněli osobu mistra Jana Husa. Ten na Krakovci měl trávit poslední chvíle před odchodem do Kostnice. Letos se slavnosti uskuteční 4. - 5. července.



„Osobu mistra Jana Husa si každopádně stojí za to připomenout nehledě na to, zda tu byl či nikoliv. Někdo se ptá, proč Bohoslužba není šestého července. Za prvé je to více než sto let zaběhlá tradice a navíc v tento den je už tak hodně oslav, jež si připomínají tuto osobnost, ať už v Betlémské kapli, nebo jinde. Slavnosti se odehrávají nejen zde na hradě ale i v podhradí. Připraven je program pro děti i dospělé,“ vysvětlil kastelán Jiří Sobek.