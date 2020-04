„Rodina a příbuzní mne maximálně podporují, i když strach určitě mají. Kdo by neměl,“ řekl primář Ondřej Beneš.

Jak moc je nynější období pro vás náročné po fyzické a také po psychické stránce? Čím se liší od toho zcela „běžného“?

Toto období je pro mě náročné především po psychické stránce, ještě nikdy jsem se já a asi ani nikdo z mých kolegů nesetkal s pandemií takového rozsahu, navíc informace ze světa také příliš povzbuzující nebyly. Nevěděl jsem, jak to bude zrovna u nás probíhat ani co nás v reálu čeká. Takže člověk samozřejmě hodně přemýšlí, představuje si různé scénáře, ale je pravda, že postupem času a i vzhledem k tomu, jak se u nás zatím situace vyvíjí, jsem klidnější a klidnější. Od „běžné“ práce se to liší především používáním širšího spektra ochranných pomůcek, to byla samozřejmě legrace, není to až zas takový problém. Rozdíl vidím především v tom, že tu máme další onemocnění, o kterém se teď hodně mluví, jeho symptomy má i řada jiných chorob a musí se dávat větší pozor při diagnostice, abychom nepodlehli hysterii a nezapomínali na jiné nemoci.

Co vaše rodina, příbuzní, jak oni přijímají, že jste pracovníkem v takzvané „v první linii"?

Myslím, že moje rodina i příbuzní čekali, že budu v první linii vzhledem k tomu co dělám. Maximálně mě podporují, i když určitě strach mají, kdo by neměl.

Jak na to reaguje okolí? Nabízí se s pomocí, dotazují se lidé, zda mohou nějakým způsobem pomoci?

Okolí nás všechny, co jsme v první linii, jak zdravotníky, tak hasiče i policii, podporují jak mohou - šijí roušky, nabízejí ubytování v pensionech, hotelech. Myslím, že tohle u nás funguje velice dobře a všem jim za to moc děkuji.

Když dorazíte domů, jak relaxujete a máte ještě vůbec chuť sledovat vývoj kolem nového koronaviru?

Přiznám se, že dění kolem koronaviru už se snažím nesledovat, i když je toho všude tolik, že se tomu člověk nevyhne. Relaxuji tak, že vypnu a na nic nemyslím.

Jaké jsou vaše koníčky, záliby? Jak trávíte běžně svůj volný čas a jak jiný kvůli zaměstnání a nařízené karanténě?

Rád jezdím na motorce, což teď moc nemůžu a také rád vařím. To můžu i teď v karanténě. Volný čas trávím především s naší dcerkou, která nás zaměstnává v rodině všechny, nejvíce samozřejmě tedy partnerku, na nic jiného není moc čas. Celkově volného času jsem neměl moc ani před karanténou, na tom se nic moc pro mě nezměnilo.

