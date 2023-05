/FOTO, VIDEO/ Do Berouna se vracejí populární hrnčířské a řemeslné trhy. V posledních dvou letech se osvědčilo pořádat je ve dvou termínech - a tak to bude i letos. První část se na Husově náměstí uskuteční už tento víkend, druhá následuje 10. a 11. června. Letošní, v pořadí už jednadvacátý ročník se koná ve znamení dřevořezby. Velké zastoupení budou mít samozřejmě i keramika a porcelán. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a kulturní program.

Hrnčířské trhy v Berouně | Video: Petra Lišková

Hrnčířské a řemeslné trhy jsou jednou z největších událostí v Berouně, kde se pravidelně prezentují desítky řemeslníků a umělců z různých odvětví. Letošní ročník se tematicky bude věnovat tvoření ze dřeva a uměleckého řezbářství.

Berounské Penny bylo srovnáno se zemí. Nahradí ho moderní prodejna s lékárnou

„Už od pradávna měli naši předci potřebu si dřevěné předměty zdobit, a dělat si tak svět kolem sebe hezčí. Nejvhodnějším způsobem k tomu byla technika dřevořezby. Nejčastěji se vyřezávají různé figurky a postavičky, misky, lžíce a další předměty. Zkušení řezbáři jsou pak schopni ze dřeva utvořit téměř cokoli. Letos se budeme snažit představit ty nezdatnější,“ přibližuje zakladatelka trhů Jolana Izbická.

Dřevěné mandaly, lampy a sochy

Do královského města kromě řady dalších zavítá například malá rodinná firma z Vansdorfu Karel Kříž a synové - umělecké zpracování dřeva, která představí práce s názvem Stromy a život. Jejich tvorbu si užijí především milovníci mandal.

Fandy designových lamp, soch a domácího vybavení může zaujmout zase produkce ze dřeva spadlých stromů z dílny Měchura design z jihomoravského Mistřína. Do Berouna se vracejí i chlapci a děvčata ze sociálního ateliéru Tilia, kteří letos přivezou jak hračky ze dřeva, hudební nástroje, šperkovnice či hry, tak i větší dřevěné sochy a plastiky.

Podívejte se: Na start 49. ročníku Pešíkova pochodu se dostavilo 444 lidí

Původní koncept trhů ale nezůstane zastíněn a stánky opět nabídnou především výrobky z porcelánu a keramiky. „Svůj um představí dohromady dvě stovky řemeslníků z domova i ze zahraničí. Přijedou také skláři, kováři, brašnáři, šperkaři. Uvidíme kosmetiku, mýdla, pestrou textilní techniku a samozřejmě i výrobky všemožného druhu z proutí. Půjde doslova o řemeslný ráj,“ pokračuje Izbická.

V průběhu trhů vystoupí několik hudebních souborů. „V sobotu to bude Třehusk, Muzika Špalíček Praha či taneční soubor Matenik. A také svérázná a osobitá písničkářka Jana Vébrová z Lužických hor a finále bude patřit rock-popové kapele Napořád. V neděli pak nabídnou trhy moderní country v podání The Band of Jakeys,“ upřesnila Izbická.

Jako doprovodný program proběhne na náměstí Joachima Barranda festival folklorních souborů s názvem Koláčefest. Návštěvníci trhů se v Muzeu berounské keramiky mohou také těšit na vernisáž řezbáře, výtvarníka a hudebníka Petra Komára Soudka, který se nyní věnuje převážně volné tvorbě.

Indická, řecká i fracouzská kuchyně

Stánky s občerstvením tradičně nabídnou širokou paletu jídla a pití. Před restaurací U Aleny budou vonět grilované sele a klobásy. „Přímo na trzích pak bude k ochutnání staročeská kuchyně, grill rooster hot dog, vynikající grilované ryby, domácí bramboráky, hranolky s trhaným masem, domácí slovenské sýry, delikatesy. Ale také francouzská kuchyně s mořskými plody, mexické tortilly, indická kuchyně, řecké speciality, veganské pokrmy či řada sladkých pochutin. Stánek s pivem nabídne kunratického Muflona a nemůže chybět ani pivovar Dráteník a tradičně dobrá vína z Čech a Moravy ve vinařském koutku,“ přiblížila organizátorka.

Návrat do osmdesátých let? Ve třídách na Berounsku bude opět až třicet prvňáků

Parkovat bude možné na několika místech ve městě. Pro účely trhu bude zřízeno mimořádné parkoviště na louce na Závodí u Berounky. „Toto parkoviště bude bez poplatků. Věříme ale, že řidiči místo parkovného rádi přispějí dobročinným organizacím,“ poznamenala Izbická. Dále budou k dispozici všechna zpoplatněná parkoviště, a to parkoviště P+R 1 u berounského nádraží a v těsné blízkosti i P+R 2. Na náměstí to je pak pouhých 10 minut chůze. Trasa k parkovištím bude vyznačena.

V místě proběhne i tombola, jejíž zisk bude opět věnován ve prospěch dobročinné sbírky berounské katolické farnosti.

Trhy jsou pořádány za podpory města Beroun a městského kulturního centra.