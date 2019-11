Na kolbišti se sešlo na dvě desítky jezdců, kteří se se svými čtyřnohými miláčky představili početnému publiku. Poté, co jezdci udělali před návštěvníky několik koleček, vydali se na tradiční vyjížďku, která je zakončena halali.

Na louce za Osovem halali vyhrála Katka Červená, která kromě tradiční kytky pro svého koně obdržela i dárkový koš, který se skládal z pochutin nejen pro jezdkyni, ale i pro koně.

Skřipelský Hubert bývá zakončený plavením koní v místním rybníku. Tato činnost je velice oblíbená nejen u koní, ale i jezdci jí mají rádi, jelikož mají na památku velice zajímavé, akční fotografie.

Poté, co dojedou, obdrží všichni účastníci Hubertovy jízdy od pořadatele malé občerstvení v podobě nápoje, teplé kávy či čaje a tradiční klobásu či špekáčky, které si rády opečou na připraveném ohništi. Co by to bylo za posezení 'koňáků', kdyby nehrála country kapela.