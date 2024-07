Hýskov odřízla od Berouna oprava silnice. Cyklisté jezdí do zákazu vjezdu | Video: Deník/Jana Hájíčková

Silnice z Berouna do Hýskova je kvůli opravám vozovky od čtvrtka 18. července uzavřena, což způsobuje komplikace nejen pro motoristy, ale i pro cyklisty, kteří často nerespektují zákaz vjezdu. Objízdné trasy přes Železnou a Chyňavu nebo Stradonice a Nižbor prodlužují cestu, což ovlivňuje i autobusovou dopravu.

Od čtvrtka 18. července je uzavřena silnice z Berouna do Hýskova, kde Středočeský kraj opravuje vozovku. Konkrétně od firmy Swisspearl až do Hýskova. Silnice II/116 bude uzavřena až do 9. srpna.

Už včera ale řada cyklistů nerespektovala zákaz vjezdu, přitom platí i pro ně. Porušením zákona se dopouštějí přestupku, za který lze uložit blokovou pokutu až dva tisíce korun. Rovněž jsme zaznamenali řidiče, který před zákazem vjezdu zastavil a dlouho se rozmýšlel, jestli bude pokračovat v cestě i přes zákaz. Nakonec si to rozmyslel a otočil se.

Přitom objížďka přes Železnou a Chyňavu zabere patnáct minut, přes Stradonice a Nižbor pak pětadvacet minut. Po objížďce musí i autobus číslo 631. Zrušeny byly obousměrně zastávky Hýskov, Prefa až Nižbor, Šnárová. Zastávka Hýskov, u hřbitova byla přemístěna do ulice Zábranské, v blízkosti křižovatky s ulicí Za hřbitovem. Zde platí zákaz parkování kvůli otáčení autobusů.

V úseku Nižbor (nádraží) – Nižbor, Šnárová je linka 631 nahrazena posíleným provozem linky 649.