Stejně jako další okolní obce patřil i Hýskov historicky do spádové oblasti Berouna. S plnícími se městskými školami ale situace dospěla tak daleko, že muselo dojít k uzavření dohod o umisťování přespolních dětí. Od následujícího školního roku bude Beroun za každé takové dítě inkasovat 32 tisíc korun za jeden školní rok. Místa tím ovšem zaručena nejsou. Na pondělním zasedání v Hýskově byl dokonce zmíněn předpoklad, že by do dvou let mohla chybět úplně.

Děti si u skluzavky krátí cestu po prudkém svahu. Pomoci by mohlo schodiště

„Léta jsme spoléhali na to, že tam naše děti chodily. Bývalým vedením Berouna jsme byli několikrát ujištěni, že pro nás ta místa budou. Na druhou stranu musíme chápat, že Beroun je kapacitně plný,“ uvedla na zasedání hýskovská radní Tereza Králová.

Obec tak musí hledat řešení. Proti ní ale hraje čas, otázka pozemku i financování stavby nové školy. Jednou z možných variant bylo, že by šel Hýskov do projektu v rámci dobrovolného svazku s Chyňavou a Nižborem – a škola by vyrostla právě v Hýskově. Ukázalo se ale, že chybí vhodný pozemek. Zvažována byla sice travnatá plocha ve středu Hýskova u sokolovny, tu ale obec od majitele nezískala. „Nechce ji prodat z důvodu, že je centrum obce hodně zastavěno. To musíme respektovat a hledat jiné cesty,“ poznamenal zastupitel Jan Blahovec.

Místo letního tábora škola

Dalším místem, kde by společná škola mohla stát, je pozemek současného letního tábora v Nižboru, který je ve vlastnictví obce. Proti ale byla Chyňava, protože by pro tamní děti bylo komplikované se do školy dostávat. Tím prakticky padla myšlenka na svazek tří obcí.

Hýskov tak nyní stojí před rozhodnutím, zda si školu postavit vlastními silami ve formě přístavby na pozemku loni dokončeného sídla mateřské školy – na tuto variantu má už částečně vypracovánu hmotovou studii - anebo do projektu jít společně s Nižborem. S předpokladem, že by škola vyrostla v prostorou nižborského letního tábora.

Rockový Královák smáčel déšť. I tak si festival nenechaly ujít stovky lidí

Hýskovští už v souvislosti s místy pro šesťáky zvažovali pět různých variant řešení blížící se krize, všechny přitom byly závislé na dotacích. Svazková škola s Nižborem není výjimkou. Šance získat peníze na až 85 procent nákladů je však nejistá. „Na ministerstvu školství jsem k ‚dotaci 540‘ obdržela informaci, že se neví, jestli se po skončení letošního roku tento dotační titul vypíše znovu. A pokud ano, před námi je tolik žádostí jiných obcí, že se domnívám, že můžeme čekat klidně až tři roky, než na nás přijde řada,“ řekla místostarostka Hýskova Pavla Šimonová.

Řešení může trvat pět let

Hýskov se musí rozhodnout, jakou cestou se vydá. Zastupitelstvo na mimořádném zasedání jednohlasně schválilo kroky k prověření podmínek obou variant.

Obec se nachází v časovém tlaku, neboť místa pro nové šesťáky mohou v Berouně dojít už ve školním roce 2025/2026 a přitom se odhaduje, že uskutečnění kteréhokoli z navrhovaných projektů může trvat až pět let.