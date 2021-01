Hýskovská nádražní budova dostala nový kabát za pět milionů korun

/FOTOGALERIE/ V rámci nového projektu Deník na návštěvě vám letos představíme vesnice a města v regionu z pohledu toho nejzajímavějšího, co se událo, co aktuálně nabízejí a kam mají v budoucnu nakročeno. Na Berounsku to byl Hýskov, kam reportér Deníku zavítal jako první.

Zrekonstruovaná nádražní budova v Hýskově. | Foto: Deník / Radek Kaša

Hýskov je dynamickou obcí, ve které za posledních pět let přibylo dvě stě obyvatel. Podle starostky Ivany Týlové si to vyžádalo řadu nezbytných investic, které už jsou z větší části hotové – a radnice se tak může více soustředit na zkrášlování obce. Zdroj: DENÍK K tomu přispěla i nedávno dokončená rekonstrukce nádražní budovy a okolí, kterou provedla Správa železnic v rámci Programu rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží. Náklady na kompletní opravy budovy hýskovského nádraží přesáhly pět milionů korun. V Berouně vzniká nová soukromá základní škola. Žáci dosáhnou i na stipendia Přečíst článek › Loni tomu předcházela i generální rekonstrukce lávky přes železniční trať pro pěší za téměř 2,4 milionu korun. Hýskov na její opravu dostal od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci 1,4 milionu korun. Lávka byla dlouho v havarijním stavu a chodci mohli k bezpečnému přecházení tratě využívat pouze tři sta metrů vzdálený přejezd.