Pokud se nyní rozhodne strážník skončit svůj pracovní poměr, nemá nárok na žádné odchodné. To by se ale mělo změnit, jelikož s tím počítá novela zákona o obecní policii.

Nárok na odchodné by měli mít strážníci starší padesáti let s patnáctiletou praxí u městské policie. Pokud by strážník splnil i další zákonné požadavky, měl by mít nárok na odchodné ve výši jednoho měsíčního platu, pokud by měl odpracováno u městské policie více než patnáct let, mohl by získat až šestinásobek svého měsíčního platu.

A právě nárok na odchodné by měl být jedním z dalších benefitů, jak zvýšit zájem o povolání strážníka městské policie. Zejména ve městech a obcích kolem hlavního města Prahy mají se sháněním strážníků problémy, kvůli zcela jiným finančním podmínkám, které nabízí městská policie v hlavním městě.

S velkým nedostatkem strážníků se potýkají především na Kladně. V největším městě Středočeského kraje mají nyní podle informací Deníku podstav šestadvaceti strážníků. Strážníky k doplnění stavu hledají také ve Slaném.

V samotném Berouně, který je vzdálen několik málo desítek minut do Prahy, se snaží také doplnit stav strážníků na ideální počet, ovšem situace tu není nikterak vážná. Podle místostarosty Berouna Michala Mišiny se daří městské policie zajistit veškeré povinnosti, které vyplývají ze z její práce.

„Fluktuace je u nás stabilní. Zvládáme stavět hlídky na čtyřiadvacetihodinové směny. Nově nastoupili dva noví strážníci. Do úplného ideálního stavu (20 strážníků a velitel, pozn.red.), který je zhruba v přepočtu jeden strážník na jeden tisíc obyvatel, nám momentálně chybí dva strážníci. Byl to ideální stav, ale i tak je městská policie schopna plnit hlídkovou činnost,” vysvětlil Michal Mišina.

Ten zároveň řekl, že novelu zákona o odchodném pro strážníky nečetl, ale změnu vítá. „Bylo by určitě dobré, aby ve složkách, jako je městská policie či záchranáři, byly téměř totožné podmínky,” sdělil.

Město Beroun nabízí strážníkům různé benefity v podobě stravenek, zdravotního volna, ale také příspěvek na penzijní spoření, dovolenou a jiné. „Jestliže lidé na trhu práce chybí, benefity ani žádná jiná motivace příliš nepomůže. Ze zkušeností z jiných měst víme, že nepomáhají ani vysoké náborové příspěvky,” sdělila k problematice hledání nových strážníků Radka Soukupová, mluvčí berounského úřadu.