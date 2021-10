„Za komunistů jsme stáli frontu na banány, dneska ji stojíme frontu na elektriku,“ nedopustil si uštěpačnou poznámku starší muž, který byl již téměř na řadě.

Ve frontě čekala i jednaosmdesátiletá seniorka ze Zdic, která byla jedním z milionů zákazníků, kteří ze dne na den skončili bez dodavatele. „Dnes jsem tady, abych získala nového. Víte, u nás to je teprve špatné, protože už nejsme tak technicky vybavení jako ti mladí. Žiju sama a musím vám říct, že jsem z toho všeho docela paf. Moc nevím, co mám dělat, tak doufám, že mi tu dnes poradí,“ uvedla žena, která si nepřála být jmenována.

S ní ve frontě stála i paní Martina z Berouna, taktéž bývalá zákaznice Bohemia Energy. „Už začátkem minulého týdne jsme tušili problémy. V předstihu jsme zjistili, že ceny poletí nahoru, takže jsme se snažili přejít k někomu jinému právě kvůli ceně. To bylo v úterý 12. října a mezitím se společnost položila,“ popsala svojí situaci žena, která kvůli pracovní cestě mohla ne berounskou pobočku přijít až nyní.

Další čekající byla paní Michaela, která do Berouna přijela z Nučic. Ta se podobně snažila přejít od Bohemia Energy ještě týden předtím, než přišly první oficiální zprávy o krachu dodavatele. „Snažili jsme se odejít už od 4. října, ale byli tak zaneprázdnění, že se nám prostě neozvali. K tomu jsme byli týden pryč, takže jsem to mohla řešit až teď. Od ČEZu jsme dostali nabídku, která platí do zítřka. Je sice o něco vyšší, než jsme platili, ale je docela dobrá,“ uvedla žena.