Inkontinence je onemocnění jako každé jiné a v české populaci jí v různé podobě a míře trpí až 40 procent lidí. Jde především o takzvanou hyperaktivitu močového měchýře nebo naopak o nadměrné zadržování moči, jež zase vyžaduje cévkování. Inkontinence stolice trápí zhruba 3,5 procenta lidí do 60 let, ve věkové skupině nad 70 let už se týká až 15 procent lidí.

Příčiny jsou různé. Někdy souvisejí s operacemi, které naruší nervy v oblasti pánevního dna, jindy se problémy objevují v důsledku poporodních poranění či poúrazových stavů spojených s poraněním míchy či mozku, na vině může být i stres. Tyto obtíže mohou také provázet jiná závažná onemocnění, například roztroušenou sklerózu, mozkovou mrtvici či diabetes.

Inkontinence stolice je sice méně častá, zato je spojována s ještě větším stigmatem. Nemoc je ve společnosti stále poměrně tabu, pacienti se za ni stydí a raději o ní nemluví.

S únikem stolice se dlouho potýkala i Jana ze středních Čech, u níž šlo pravděpodobně o následek těžkých porodů. Trvalo téměř tři roky, než našla odvahu své obtíže s někým řešit.

„Původně jsem si myslela, že to bylo stresem. Lékaři pak usoudili, že to mohlo být po porodu. Měla jsem totiž v obou případech velké děti – obě kolem čtyř kilogramů. Inkontinence mi narušovala prakticky jakoukoli běžnou existenci. O nějakém společenském životu se nedalo hovořit, takže jsem pro osobní klid raději zůstávala doma. Načež se problémy staly natolik častými, že jsem to nakonec musela řešit i s rodinou a samozřejmě s lékaři,“ vypráví Jana.

Sakrální neuromodulace je šetrný zákrok

K metodám, které vedou ke zmírnění obtíží a mohou do jisté míry pacienta vrátit do normálního života, patří takzvaná sakrální neuromodulace. Jde o šetrný zákrok, kdy je pod kůži zaveden stimulátor propojený s elektrodou umístěnou v oblasti křížové kosti. Ta vysílá slabé impulzy, pomáhá tak obnovit spojení mozek-pánevní dno a dodává správné informace o plnosti močového měchýře či potřebě se vyprázdnit.

„Metoda je vysoce efektivní a dokáže pacienta zbavit obtíží až o 95 procent. Provádí se ve dvou krocích. Nejdříve je elektroda implantována takzvaně na zkoušku a po dobu čtrnácti dnů se testuje účinnost terapie. Nastavení stimulace je v této fázi ovládáno externím stimulátorem. Ve druhé fázi je do oblasti nad kostrčí implantován dlouhodobý stimulátor. Zákrok je navíc vratný – tedy pokud by například příčiny inkontinence postupem času vymizely, je možné přístroj snadno vyjmout,“ vysvětluje lékař a operatér Nemocnice Hořovice Julius Örhalmi.

Přítomnost neurostimulátoru v těle pacienta nijak neomezuje. Po nastavení funguje plně automaticky a nervové zakončení je kontinuálně stimulováno. Zákrok je navíc plně proplácen zdravotními pojišťovnami.

Jana se od neurologů přes proktology nakonec dostala až do hořovické nemocnice. Tam zákrok podstoupila v dubnu tohoto roku. „Po první operaci jsem měla přístroj připojen na opasku a za asistence lékařů a specialistů jsme nastavovali program, který mi vyhovoval. Pak přišla druhá operace, po které mám přístroj voperovaný takzvaně napevno,“ líčí pacientka a ukazuje jizvu na horní části pravé hýždě. Další návštěva by měla přijít zhruba za sedm let, kdy se musí v přístroji vyměnit baterka.

Návrat zpátky do života bez nehod

Jana je nyní bez předešlých obtíží, což ji vrátilo do života. „Teď je to jedním slovem pohoda. Že jsem měla problémy se zadržením stolice, mi vlastně připomíná pouze to, jak se tady o tom spolu bavíme. Už nemusím řešit dvojí, trojí oblečení a vlastně vůbec nic a žiju konečně normálně,“ popisuje. Jak dále dodává, důležité je problém řešit co nejdříve: „Určitě je nutné se nestydět a o věci mluvit s rodinou i s lékaři. Neříkat si, že když se vám nehoda stane jednou, dvakrát, že to mohla být náhoda.“

V Česku lze zákrok touto metodou využívat od roku 2018 a od té doby jej absolvovaly téměř dvě stovky pacientů. Sakrální neuromodulaci je možné podstoupit ve specializovaných centrech na pěti místech. Zákrok inkontinence moči provádějí střediska ve Fakultní nemocnici Motol a Fakultní nemocnici Ostrava, na inkontinenci stolice se zaměřují pracoviště v Nemocnici na Bulovce, brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny či Nemocnici Hořovice.

„V hořovické nemocnici zákrok provádíme už čtyři roky a průměrně odoperujeme 30 pacientů ročně. Počty chceme ale navyšovat a na příští rok plánujeme 50 operací, výhledově do dvou až tří let už kolem stovky,“ upřesňuje mluvčí nemocnice Petra Horáková.

Další informace o inkontinenci a problémech s ní spojených lze najít na webové stránce www.bezomezeni.cz.