Jak moc je pro vás současné období náročné jak po fyzické tak po psychické stránce?

Práce na centrálním příjmu nemocnice je vždy náročná. Současné období však vyvíjí tlak spíše po psychické schránce. Situace se stále mění a v podstatě nevíme, jakým směrem se pandemie budeme vyvíjet byť jen za týden.

ON-LINE repotáž o koronaviru najdete ZDE

Co vám nejvíce vadí či dokáže rozčílit? A co vás naopak v současné době „koronavirové“ překvapilo a potěšilo?

Potěšil mě můj pracovní tým, ale i spolupráce s kolegy a kolegyněmi z jiných oddělení. S jakým odhodláním, nasazením a entuziasmem se pustili do boje. Pracují pod tlakem, stále trvající hrozbou, a přesto se dokáží stále k pacientovi chovat ohleduplně a profesionálně. Také mi udělala radost reakce lidí v okolí. Dostalo se nám značné množství šitých roušek i nám třeba přinesli pacienti napečené cukroví.

Jak na fakt, že jdete do takzvané „první linie“ v boji proti koronaviru reagovali vaši rodinní příbuzní, rodina a přátelé? Obávali se, rozmlouvali vám to?

Moje rodina mě podporuje. Nikdo mi nasazení v první linii nevymlouval. Znají mou práci a vědí, co má práce vrchní sestry centrálního příjmu obnáší. Případů, kdy přijde pacient, trpící akutním zdravotním problémem, je denně několik desítek.

Jak se na současnou situaci kolem koronaviru díváte vy? Byla veškerá striktní opatření podle vás opravdu potřeba? A myslíte si, že máme vyhráno?

Spíše mě mrzí přílišně vyvolaná panika. V naší nemocnici jsme všechna doporučená opatření přejali a zavedli do provozu. Jaký však bude další vývoj nemoci nejsem schopna předvídat.

Myslíte si, že lidstvo podceňuje pandemii?

Z mého pohledu se lidé chovají zodpovědně. Spolupracují s mediky v třídícím stanu nemocnice a nosí ochranné pomůcky. Koronavirus spoustu lidí vylekal a myslím si, že většina lidí s pokorou všechna striktní opatření přijala.

Sledujete vývoj pandemie po příchodu z práce?

Teď už tolik ne, ale ono to nejde, přijít domů a vypustit celý pracovní den z hlavy. Dalo by se říci, že tomu ani nejde utéct.

Jak relaxujete? Jaké jsou vaše koníčky? A jak trávíte čas v karanténě?

Ráda se věnuji zahradničení. Z aktivního sportu cyklistice a velkou radost mi dělá vnučka.

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.