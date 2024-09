Základem je tak vhodné oblečení a bezpečná obuv. Kromě toho je vhodné použít ochranu proti klíšťatům v podobě repelentu. V lese na nás může však čekat řada dalších úskalí, s nimiž je nutné se vypořádat a vhodně se zachovat, abychom minimalizovali nežádoucí důsledky. A to tak, že budeme respektovat různá upozornění, zákazy nebo činnosti v lese, kde můžeme přijít k úrazu.

Příkladem takovéto situace je těžba stromů v lese, kdy je nutné se vyhýbat těmto místům v dostatečné vzdálenosti a respektovat příkazy a doporučení pracovníků provádějící tuto těžbu. Navíc na provádějící těžbu nás často ještě upozorní informační cedule na přístupových cestách. Naopak některé cesty v lese nebo části lesního porostu mohou být nezpřístupněny, kdy důvodem pro to může být např. nebezpečí pádu stromů vlivem kalamitních stavů nebo jiných příčin. Všechna tato upozornění jsou za účelem ochrany všech návštěvníků lesa a je nutné je brát na zřetel!

Co dalšího nás může v lese potkat? Zranění v lese: Les může být potencionálním místem úrazu a bohužel i tak místem spojeným s obtížemi v poskytování záchranné pomoci. Mezi časté druhy poranění patří vymknutý kotník, různé druhy pohmožděnin nebo zlomeniny. Zranění mohou být spojena s krvácením, úrazem hlavy nebo poruchou vědomí. Pokud není možné ošetřit zraněnou osobu na místě, dojít s touto osobou k dopravnímu prostředku nebo do nějakého nejbližšího místa pomoci, je nutné zavolat záchrannou službu. V tomto případě je nezbytné pokusit se záchranné službě popsat co nejpřesněji a nejlépe místo úrazu. V rozsáhlých lesích často můžeme narazit na body záchrany nebo tzv. traumatologické body.

Jak bezpečně trávit čas v lese

Na těchto cedulích nalezneme linky tísňového volání, ale především jedinečný kód, podle kterého se záchranářům, hasičům nebo policistům rychle podaří identifikovat místo, kde se právě nacházíte. A v případě nenalezení těchto bodů můžeme též využít i mobilní aplikaci Záchranka, s níž by lokalizace měla být též jednodušší, tu však musíme mít staženou už před takovým výletem do přírody.

Otrava jedovatými plody: Sbírání lesních plodů je bezesporu oblíbenou aktivitou řady návštěvníků. Ne všechny plody jsou samozřejmě jedlé, a proto je nutné sbírat jen to, u čeho jsme si jistí, že můžeme bezpečně konzumovat. Pokud však přesto některé jedovaté plody sníme, můžeme pociťovat nevolnost, slabost nebo mezi další příznaky patří zvracení či průjem. V případě silné otravy nám však může jít už skutečně o život, neboť ta může vést až k poškození jater, ledvin či srdce.

Bouřka a silný vítr: Pokud nás zastihne bouřka je určitě nutné dodržovat jedno základní pravidlo, a to vyhnout se stání pod osamělými stromy a případně se schovat do auta nebo přístřešku. Bouřkové stavy často doprovází silný poryv větru, proto je důležité dát si pozor na možný pád stromu nebo jeho částí, jako např. suchých větví. Při těchto stavech je tak nejprve vhodné si návštěvu lesa rozmyslet a raději zůstat v bezpečí domova. Před procházkou tedy neuškodí se vždy dobře podívat na předpověď počasí a respektovat možné výstrahy zkušených meteorologů.

Oheň v lese: Pokud vidíme požár v lese, okamžitě zavoláme hasiče, sdělíme jim lokaci daného požáru a utečeme do bezpečí. V případě, že se jedná o malé doutnání a dokážeme potencionální požár uhasit vlastními silami, můžeme použít vodu, písek, hlínu nebo deku. I v takové situaci je však vhodné raději hasiče zavolat pro případ šíření hrabankou (mělká vrstva půdy v lese nezbytná pro fungování lesního ekosystému). Vždy ale na prvním místě dbáme svého zdraví a opatrnosti, protože požár se v lese může velmi rychle šířit. Rizikem takového rychlého šíření je období sucha či zvýšené povětrnostní podmínky.

Nevybuchlá munice: V tomto případě je nutné zachovat co největší opatrnost, udržovat dostatečný odstup a v žádném případě se munice nedotýkáme. Dále jsme též povinni neprodleně oznámit její nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.

Zaběhlý pes: V první řadě nemusíme snad zmiňovat, že je nutné mít v lese psa na vodítku nebo u nohy pod kontrolou svého pána. Psa nenecháváme volně pobíhat bez dohledu, neboť pejsek může chytit stopu zvěře, uvidí ji nebo přijde s ní do kontaktu, a zaběhne se. V případě, že se nám pejsek opravdu zaběhne, je potřeba sledovat jeho směr a dávat mu nacvičené signály a volat na něho. Je dobré též zůstat na daném místě, pravděpodobně se pejsek vrátí na stejné místo. Příroda je místem odpočinku a zdrojem energie pro všechny návštěvníky.

Jak již bylo zmíněno a nastíněno výše, lze být také místem, kde na nás může číhat řada úskalí, na které je nutné brát zřetel a zachovat při nich co největší obezřetnost. Chovejme se tedy k přírodě ohleduplně a zároveň dbejme na naše zdraví.