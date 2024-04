Procestoval jste celý svět, ale jak se zdá, v Berouně se vám líbí nejvíc?

Jan BlechaZdroj: Deník/Jana HájíčkováAno, Beroun miluju a jsem patřičně hrdý na to, že pocházím právě z našeho královského města. A vždycky se k tomu rád hlásím. Narodil jsem se v berounské nemocnici, tehdy tady byla ještě porodnice. Taťka vedl tenisovou školu a když ho volali k porodu, tak byl na kurtě a mamce vzkázal, že dorazí, až dohraje. Vyrostl jsem v Berouně. Jen zhruba čtyři roky jsem bydlel v Praze kvůli tenisu, abych to měl blíž do klubů, ve kterých jsem v té době trénoval. Bydlel jsem v Holešovicích, tudíž přesně uprostřed mezi Štvanicí a Spartou. S tenisem jsem toho procestoval hodně, ale ze svých cest jsem se vždycky rád vracel do Berouna. Ještě jsem nenašel místo, kde bych byl radši.

Zmínil jste, že táta vedl tenisovou školu. Bylo asi jasné, jakým směrem se budou vaše kroky ubírat?

Táta se tenisu věnoval celý život, prakticky jsem vyrůstal na kurtu s ním. Když mi bylo pět let, oznámil mamce, že budu hrát tenis. I když se mi v dospívání líbil i fotbal, tak u nás v rodině byl tenis vždycky jasná volba.

Stejný osud čekal i bratra?

Brácha Adam je super kluk a i přesto, že každý máme jinou mamku, tak máme skvělý vztah. Mám ho moc rád. Máte pravdu, jeho kroky vedly také k tenisu, kterému se věnuje dodnes. Samozřejmě pod vedením táty. Když mi to čas alespoň trochu dovolí, tak se mu snažím tenisově pomáhat i já. Ale když vezmeme v úvahu aktuální dramatické oživení realitního trhu, tak toho času opravdu moc není.

Jakého úspěchu ve vaší tenisové kariéře si vážíte nejvíce?

Nejvíce si vážím vítězství ve dvouhře na Pardubické juniorce, což je mistrovství České republiky v kategorii juniorů do 18 let. V mládežnických kategoriích je to u nás historicky nejvíce ceněný turnaj. Mnoho z hráčů, kteří ho vyhráli, potom uspělo i ve světovém tenise. Například Jan Kodeš, Ivan Lendl, Tomáš Berdych, Petra Kvitová… Hrálo se o krásné ceny. Tehdy jsem vyhrál vysunovací mobilní telefon Nokia, v té době supermoderní stroj. Dále pak krásnou křišťálovou vázu, kterou mám doma vystavenou dodnes, vouchery, finanční odměnu a také volné karty na mezinárodní turnaje mužů. To byl moc příjemný bonus.

Proč jste s hraním skončil?

Seběhlo se více věcí najednou. S tátou jsme spolu trénovali téměř dvacet let. Každý den se mi věnoval, jezdil se mnou po turnajích po celé Evropě a já jsem mu za to moc vděčný. Nicméně jsme se dostali do fáze, kterou určitě znají všichni sportovci, jež trénují jejich rodiče. No prostě jsme měli ponorku. Jan Blecha v době, kdy ještě sám soutěžil.Zdroj: se souhlasem Jana BlechyBylo to složité období a společně jsme se domluvili, že budu nějakou dobu na turnaje jezdit sám. Měl jsem sponzora, který mi v mojí kariéře moc pomohl, ale peníze stačily jen pro mě. Neměl jsem prostředky na to, aby se mnou po turnajích cestoval jiný trenér než dříve taťka. A tak z toho nakonec bylo sedm dlouhých let, během kterých jsem cestoval na soutěže úplně sám. A když jedete na takový měsíční trip do Číny úplně sám, nikdo tam neumí ani slůvko anglicky, internet je zablokovaný, tak vám nezbývá nic jiného než se ponořit do sebe a přemýšlet. A když mi o pár měsíců později skončila dlouholetá pomoc od sponzora, tak jsem tak nějak vnitřně cítil, že je ten správný čas jít dál.

Stal jste se tedy trenérem?

Ze začátku jsem úplně nevěděl, jestli budu chtít trénovat. Měl jsem totiž v tu chvíli velký blok k cestování. Chtěl jsem po letech na cestách prostě být už jen doma. Věděl jsem ale, že k trénování mám vlohy, ať už díky tátovi nebo tím, jak jsem tenis vnímal a v průběhu let pronikal do jeho tajů. Musel jsem se o sebe postarat a hru pochopit do detailů, abych si byl schopen poradit a hrát dobrý tenis, i když jsem byl na turnaji sám. Nebyl nikdo, kdo by mi řekl, co mám dělat. Na jednu stranu to bylo těžké, ale na druhou mi to pomohlo v trenérské kariéře. Nicméně díky nechuti cestovat a naopak velké chuti vyzkoušet si něco nového a z úplně jiného oboru jsem nastoupil ke kamarádovi Vojtovi do marketingové firmy, která historicky začínala v Berouně na nádraží a časem a Vojtovou pílí se rozrostla až do velké firmy se sídlem v Praze na Vinohradech.

Má teď také velké klienty. O některé jsem se ve své době zasloužil i já. Bavil mě kontakt s lidmi. Náš vztah se ale dostal do fáze, že by naše kamarádství mohlo utrpět, tak jsme se v dobrém rozešli, abychom zůstali kamarádi. V tu chvíli jsem dostal nabídku na trénování od Terezy Martincové, která potom byla třicátá nejlepší na světě. Znali jsme se z dřívějška, pomáhal jsem jí, když jsem ještě hrál. Obrátila se na mě, že už jí nevyhovoval její trenér a stagnovala. Tehdy byla na žebříčku asi na 250. místě. Měla v tu dobu velký cíl, dostat se do stovky nejlepších na světovém žebříčku. Požádala mě o pomoc. Jsem soutěživý a mám rád výzvy. A tak zčistajasna začala moje trenérská kariéra.

Jak dlouho vám trvalo, než se dostala do vysněné stovky?

Během asi čtyř měsíců spolupráce. Vlastně už na druhém turnaji, který jsme spolu absolvovali, porazila Caroline Garciu, devátou hráčku na světě v ženách na WTA, což je ženská světová tenisová asociace. Tehdy jsem zjistil, že mě trénování moc baví a navíc mi to i jde. Se Serenou Williams v Miami.Zdroj: se svolením Jana BlechyOd té doby jsem trénoval mnoho vynikajících tenistek. Práce s nimi je specifická v přístupu, psychologii a v procesu, jak si najít cestu k člověku. Protože holky jsou jiné než chlapi. U chlapů je to jednodušší, že když se pohádáte, večer si dáte jedno pivo a druhý den jste v pohodě a jedete dál. Ale holky si to nesou v sobě dlouho. Také mají každý měsíc své dny, ale nemohou zůstat ležet v posteli, musí hrát turnaj. Takže je potřeba velká míra empatie a pochopení toho, že je to pro ně obrovsky náročné. A zase to neustálé cestování. Na této úrovni tenisu jste na cestách přibližně 35 týdnů z roku. Chovám veliký respekt ke všem hráčům a hráčkám, kteří se na tuhle vojnu dali a dennodenně bojují a snaží se ze sebe dostat to nejlepší, čeho jsou schopni.

Takže jste cestoval ještě víc než předtím, když jste hrál?

To určitě. A ještě jsem začal trénovat cizinky. Po spolupráci s Terezou mě oslovila Američanka Varvara Lepchenko, že se jí líbilo, jak jsem pracoval v trénincích s Terezou na US open a že by se mnou ráda spolupracovala. Byla jednou z nejlepších kamarádek Sereny Williams, takže jsme velmi často společně trénovali ve West Palm Beach v Miami. A vlastně i s její sestrou Venus. Obě mají domy vedle sebe u jejich tenisového klubu. S nimi jsem poznal úplně jiný svět. Varvara žila v New Yorku, takže z turnajů jsme se většinou vraceli do Ameriky. Potom jsem trénoval Ukrajinku Dayanu Yastremskou. Zažili jsme krušné chvíle, když vypukla válka.

Co se přihodilo? Byl jsem s ní v Oděse, kde jsme měli týden trénovat před turnajem v Lyonu. Předtím jsme byli na turnaji v Dubaji a vůbec jsem nesledoval zprávy. Pár dní po příletu na Ukrajinu mi volala zděšeně moje golfová kamarádka Šárka a apelovala na mě, abych okamžitě vypadl. Šárka je za všech okolností slušná a spisovná dáma. Takže tohle její ostré vyjádření mě docela vylekalo. Přečetl jsem si zprávy a zjistil, že na hranicích jsou ruská vojska a dvě stě metrů od mého balkonu na moři deset válečných lodí. Jan Blecha s Dayanou Yastremskou.Zdroj: se souhlasem Jana BlechyOznámil jsem Dayaně, že se bojím, a proto odlétám. Měli jsme se sejít v Lyonu. Její otec mě uklidňoval, že jde jen o provokaci, což se tam prý od obsazení Krymu Ruskem dělo pořád. V pondělí jsem odletěl posledním letadlem do Polska, ještě jsem si musel sehnat test na covid, což nebylo úplně jednoduché. Noc před odletem jsem vůbec nespal. Když jsem dosedl s letadlem v Polsku, nesmírně se mi ulevilo. A ve středu vypukla válka. Když mi později Dayana vyprávěla, co se tam dělo, nevěřil jsem vlastním uším. Prý neustále troubily sirény, které ohlašovaly bombardování. Celá jejich rodina se ukrývala v podzemních garážích a když věděli, že to nestihnou, tak se tísnili v koupelně ve vaně. Létalo to všude kolem. Utéct mohla až v pátek. Otec je odvezl se sestrou na přívoz přes řeku do Rumunska, ale musel se vrátit kvůli mobilizaci. Cestovaly do Maďarska a odtud přiletěly do Lyonu, kde jsme se sešli. V Lyonu se jí dařilo. Poprvé v životě hrála finále, kde měla čtyři jedna ve třetím setu na vítězství proti Číňance. Lidé tam šíleli, protože jí fandili. Všude visely ukrajinské vlajky. Starosta nás pozval na recepci a ujišťoval ji, že Ukrajinu podporují.

Naposledy jste trénoval Karolínu Muchovou? Ano, to byl vrchol mé trenérské kariéry. Karolína je teď ve světovém žebříčku devátá. Trénoval jsem ji deset měsíců. Měla velké zranění a vypadalo to, že skončí kariéru. Tehdy ji trénoval David Kotyza, naše trenérská legenda, který měl rodinu v Brně, a chtěl se se mnou o trénování podělit. Asi po dvou měsících jsem se po dohodě s Davidem stal jejím trenérem na plný úvazek. Tehdy měla velký problém s břišním svalem. Vždy odehrála pár turnajů a musela si dát několik měsíců pauzu, protože se jí jizva po trhlině břišního svalu znovu obnovila. Tehdy se propadla až na 270. místo na žebříčku.

Po psychické stránce to pro ni bylo těžké a nechtěla pokoušet zdraví. Také jí postupně končily sponzorské smlouvy. Nicméně se mi ji podařilo namotivovat a pár měsíců jsme poctivě makali. Ale vrtalo mi hlavou to její břicho. Dumal jsem nad tím, projížděl její videa, zkoumal zpomalené záběry ve hře, jak běhá a hraje. A objevil jsem, že v podání se dopouští jednoho nešvaru. Tenista by ideálně měl ze sedmdesáti procent brát při podání energii z dolní poloviny těla, ale ona ji brala z horní. Nohy používala úplně minimálně a většinu rány tahala břichem, kde měla jizvu. Proto když odehrála za sebou několik těžkých zápasů, mnoho podání a tělo se unavilo, tak pak stačil jeden nešťastný pohyb a břicho se opět zranilo.

Jak dlouho trvalo, než styl změnila?

Trvalo to zhruba dva měsíce. Od listopadu jsme trénovali výskoky na stupínky, simulaci v posilovně, potom venku na schodech a na konec na kurtě. V lednu jsme odletěli do Austrálie, kde už hrála dobře a vracela se jí herní jistota i sebevědomí. Viděl jsem na ní, jak se každý týden zlepšuje mílovými kroky. Jan Blecha s Karolínou Muchovou.Zdroj: se souhlasem Jana BlechyA také od té doby s jizvou v břišním svalu už neměla problém. Navíc dávala deset es v zápase, což je na na holčičí tenis extrémní číslo. Sama se tomu divila, že esa nikdy předtím nedávala. A když jsme se na konci března vrátili z americké šňůry, vyhoupla se zpátky do nejlepší padesátky na světě. Mám dodnes velkou radost z toho, že jsem jí pomohl vyřešit velký problém se zraněním břicha a také v kvalitě podání. Je to společně s returnem nejdůležitější tenisový úder a stal se velkou zbraní ve hře Karolíny. Spolupráci jsme ukončili loni v dubnu po vzájemné domluvě. Jsem pyšný na to, co jsme společně dokázali a z jak složité situace jsme se byli schopni dostat. Její pozdější finále na French open v Paříži byla krásná třešnička na dortu velkého comebacku. A mám pocit zadostiučinění z toho, že v té nejsložitější chvíli, kdy se všechno zdálo ztraceno, jsem jí věřil a povedlo se mi ji namotivovat k tomu, že se nám to všechno podaří zvládnout a že bude lépe. Z toho mám obrovskou radost. Nicméně mi tato zkušenost ukázala i odvrácenou stránku vrcholového sportu, jako jsou zákulisní boje a intriky. Pohybuje se tam spoustu lidí, kteří nemají čestné úmysly a mě to neustále znovu a znovu zklamávalo. A to byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl pro radikální životní změnu.

Čím se tedy v současnosti živíte?

Stal jsem se realitním makléřem v kanceláři RE/MAX Partner. Prodávám, pronajímám a hledám nemovitosti pro lidi a pomáhám jim najít pěkný domov či výhodnou investici. Mám na starosti Berounsko. RE/MAX funguje na bázi franšíz, takže mají po republice asi 130 kanceláří, ale každá má svého vlastního majitele jako právnickou osobu. Ale všechny zaručují vysoký standard kvality. Naše kancelář patří aktuálně mezi TOP 5 v síti v celé ČR. Jsem nadšený z toho, do jakého kolektivu jsem se dostal a realitní byznys mě neuvěřitelně baví. Bohužel mě trochu mrzí, že mnoho lidí k realitním makléřům stále nemá důvěru. Ať už je to z nevědomosti nebo kvůli předchozí špatné zkušenosti. Mým cílem je dělat maximum pro to, aby se tento pohled lidí na tento obor změnil. Věřím tomu, že i jeden člověk, který dělá svoji práci čestně, profesionálně a s radostí, může udělat veliký rozdíl.