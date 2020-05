Na pulty berounských knihkupectví na podzim zamíří pohádková kniha s titulem Zvířecí škola, která má naučit děti hravou formou tolerovat odlišnosti ostatních. Právě tolerance a respekt podle berounské autorky knihy Jany Novákové v dětských kolektivech mnohdy chybí.

Autorka knihy Zvířecí škola Jana Nováková se svým synem. | Foto: archiv Jany Novákové

Myšlenka na sepsání knihy se v hlavě autorky zrodila již v dětství. „Samotný nápad na knihu jsem nosila v hlavně skoro třicet let, její napsání bylo pak otázkou zhruba jednoho roku. Po dokončení jsem ji nechala několik let takzvaně uležet a teď na rodičovské dovolené jsem se k ní s odstupem vrátila,“ prozradila autorka knihy s tím, že kdysi ve věku kolem tří let si spolu se svou maminkou hrála na školu pro plyšová zvířátka.