Nicméně i přesto, že po zařízení velmi toužila a čekala na něj přes tři roky, původní sbírku, která ji měla finančně pomoct plošinu zajistit, odmítla a nechala ji postoupit potřebným dětem. Loni na podzim, když se konal benefiční Superpohár Ondrášovka Cup v Komárově, se pro ni vybralo 75 tisíc korun.

Peníze měly ale původně být věnovány třem zdravotně postiženým dětem, které ona sama doporučila. „Pan starosta Jaroslav Klekner mě předtím požádal, abych sepsala tři příběhy dětí, které jsou nějak postižené. To jsem udělala a cílem bylo jedno dítě vybrat, komu ta částka měla být věnována,“ říká paní Jarmila, která je zároveň i předsedkyní organizace Svazu tělesně postižených.

Jenže mezitím, když do Komárova na plánované benefiční utkání přijela, byla právě ona, komu byla vybraná částka věnována. Aniž by to tušila, její kolegyně ze svazu popsaly její činnost, jak i přes svůj hendikep aktivně skrze svojí organizaci pomáhá druhým, a doporučily právě ji. Peněz se ale paní Jarmila i tak vzdala. Každé dítě tehdy dostalo 10 tisíc korun a zbytek darovala právě Svazu tělesně postižených.

Gesto paní Jarmily nezůstalo nepovšimnuté a management Kofoly se na ní složil a věnoval jí 100 tisíc korun, aby si plošinu přeci jen mohla pořídit. „Tehdy mi řekli, že tentokrát si ty peníze musím nechat,“ směje se.

„Předtím tady byla jen taková schodišťová sedačka, do které mi musel manžel pomáhat,“ pokračuje a vypráví, jak její rodina musela u ní pořád být vždy, pokud se chtěla dostat ven. V suterénu například mohla pouze s asistencí přesedlat na elektrický skútr, který ji umožňuje se dostat do práce či do města nakoupit.

„Já také ještě chodím do práce, a když tu ještě byla ta sedačka, tak jsem manželce kolikrát volal, jestli je v pořádku, protože tu pořád bylo riziko, že mohla spadnout a třeba se uhodit. Teď jsem mnohem klidnější, když vidím, jak jednodušší to teď má,“ říká manžel paní Jarmily Vladimír Grunt.

Nyní tak díky zařízení už není odkázána na pomoc druhých. „Nahoře sama na vozíčku snadno na plošinu najedu, dole sjedu a na skútr si pohodlně z vozíčku přesednu sama,“ líčí, jak ji zařízení ulehčilo mobilitu.

Ukázalo se, že instalace plošiny byla nad síly řadě firem. „To schodiště je tak úzké, že žádná firma nebyla schopna tu plošinu zajistit. Až jsme nakonec našli společnost Garaventa Lift, která se instalace ujala,“ říká paní Jarmila.

Na plošinu za půl milionu bylo z daru použito 87 tisíc korun a zbylou částku uhradil Úřad práce Hořovice. Zbytek daru se použil na instalaci automatických garážových dveří v suterénu, aby se paní Jarmila mohla pohodlně dostat i ven z domu.

„Předtím jsem musela složitě vchodové dveře otevřít za pomocí skútru tak, že jsem je musela postupně vystrkat. Nyní si otevřu ovladačem a mohu bez problémů vyjet. Všechno je podstatně snazší než předtím,“ neskrývá radost Jarmila Gruntová a dodala, že by chtěla touto cestou Kofole znovu za jejich pomoct poděkovat.

Již čtrnáctým rokem je Jarmila Gruntová předsedkyní organizace Svazu tělesně postižených v Hořovicích. Aktivity ve prospěch handicapovaných a tělesně postižených jsou pro ni srdeční záležitostí, kdy například zřídila půjčovnu kompenzačních pomůcek. Práce ji podle jejích slov velice naplňuje. Jarmila Gruntová se v roce 2018 dostala i na stránky Encyklopedie osobností České a Slovanské republiky, která představuje národní historii skrze významné lidi z různých oblastí lidské činnosti.