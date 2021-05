Současní vedoucí sami kdysi bývali jako děti účastníky tábora, a tak je pro ně udržení tradice srdeční záležitostí. „V minulém roce jsme museli kvůli pandemii vynechat, ale letos chceme tábor určitě uskutečnit. Děláme pro to všechno,“ uvedla hlavní vedoucí tábora Štěpánka Doubková.

Za normálních podmínek se přípravy tábora řeší už během dubna. Nyní je ale vše posunuté. „Letos musíme mít potvrzené všechny přihlášky alespoň do konce května a v červnu řešit platby za pobyt, abychom stihli v červenci na poslední chvíli vše nachystat. Chceme dát rodičům co nejvíce času přihlédnout k tomu, jak se epidemie vyvíjí,“ poznamenala Doubková.

Letošní tábor se bude lišit od těch předešlých hlavně povinným testováním. „Toto jsme předvídali, a protože se místo konání tábora nachází už v Plzeňském kraji, právě teď řešíme s nemocnicí v Rokycanech možnosti přetestování dětí na začátky pobytu,“ konstatuje vedoucí s tím, že negativní test bude podmínkou se táboru zúčastnit.

Spolek letos s dotací nepočítá

To ovšem znamená další náklady navíc. „Testy jsou sice zdarma, ale výjezd testovací skupiny bude něco stát, musíme počítat i s dalšími výdaji spojenými s hygienickými opatřeními,“ řekla ekonomických vyhlídkách Doubková. Spolek navíc tentokrát nemůže počítat se čtyřiceti tisíci státní dotace. Uvítá proto sponzorské dary, nejen peníze, ale třeba i suvenýry nebo sladkosti na ceny pro děti při soutěžích.

V přípravách na letní tábory pokračují i další pořadatelé. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ale upozornila, že se podmínky pro konání táborů nesmí zásadně zhoršit, jinak by se mohly rušit. „Doufáme, že k tomu nedojde. Pokud ano, jsme připraveni do konce června vrátit rodičům plnou částku. Pokud by nás zrušili během července, kdy už budeme vše nakupovat, pak už by šlo o poměrnou část podle toho, kolik se utratilo,“ vysvětlila Doubková.

Míst ubývá rychle

Aktuálně je kapacita tábora, který potrvá tři týdny, obsazena už z více než poloviny. Zbývá ještě asi třicet míst.

Rychle se plní i další tábory, například Dům dětí a mládeže Beroun má volná místa už jen na jednom ze čtyř pobytových táborů, přihlášek přibývá i na tábory příměstské.