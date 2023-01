Jeden by těžko hledal obec či město v regionu, kde vyhrál druhý kandidát na prezidenta Andrej Babiš, jenž byl nominován svým hnutím ANO. A přeci ano, byly to obce Lhotka u Lochovic a Záluží. U první jmenované obce Andrej Babiš získal 51,4 procenta hlasů. V obci přišlo volit 216 lidí, z toho bylo 214 hlasů. Kandidáta ANO zde volilo 110 lidí. Petr Pavel získal 104 hlasů. Výsledek byl o dost těsnější než prvním kole, kdy Andrej Babiš získal o více než 12 procent hlasů než jeho protikandidát. V Záluží volilo o 76 více lidí než ve Lhotce. Platných hlasů bylo 290. Andrej Babiš zde získal necelých 59 procent hlasů, když jej volilo 171 lidí. Nový český prezident zde dostal hlas od 119 voličů.

Co se týče vítezství „o parník“, Petr Pavel vyhrál ve čtyřech obcích na Berounsku, kde získal výrazně přes 70 procent. Jsou to Svinaře (79,9 %), Mezouň (79,2 %) a Chrustenice (76,5 %). Vůbec nejvíce nově zvolený český prezident dostal ve Svatém Janu pod Skalou, kde jej volilo 82 procent voličů. Ve třech největších městech v regionu, Berouně, Králově Dvoře a Hořovicích se nenašel jediný okrsek, kde by vyhrál Andrej Babiš.

Volební účast v regionu byla letos v druhém kole prezidentských voleb 73,4 procent. Volit přišlo 52 664 lidí a pouhých 241 hlasů bylo neplatných. Petr Pavel získal celkem 33 660 hlasů. Před pěti lety Berounsko volilo Jiřího Drahoše, když mu lidé dohromady odevzdali 52,4 procenta hlasů, což bylo 25 441 hlasů. Miloš Zeman získal 47,5 procenta hlasů.

